Aydın’ın Efeler ilçesi Serçeköy Mahallesi'nde bulunan Tozkoparan Çiftliği'ne ait özel hemzemin geçitte meydana gelen kazada yolcu treni kamyonete çarptı. Şiddetli çarpmanın ardından yaklaşık 50 metre sürüklenen kamyonet incir bahçesine savruldu. Araç hurdaya dönerken sürücü yaralı halde kurtarıldı.

Özel geçitte facianın eşiğinden dönüldü

Saat 10.45 sıralarında gerçekleşen kazada, çiftliğe giriş–çıkışlar için kullanılan ve sadece yetkili kişilerce açıldığı belirtilen hemzemin geçitten geçmeye çalışan Ertan S. idaresindeki 09 AAG 403 plakalı kamyonete, İzmir–Denizli seferini yapan 32701 sefer sayılı yolcu treni çarptı. Çarpma etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet, incir bahçesine savrularak ters döndü.

Sürücü hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü çıkarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi. Sürücünün Tozkoparan Çiftliği’nde çalıştığı belirtildi.

Tren seferleri kısa süre aksadı

Kazanın ardından tren seferleri kısa süre durduruldu; bazı yolcular yolculuklarına kara yolu ile devam etti. Güvenlik güçleri olay yerine gelerek inceleme başlattı ve kazayla ilgili soruşturma sürüyor.