Tarım ve Orman Bakanlığı, iki yıldan uzun süredir ekilmeyen ve boş bırakılan tarım arazilerini yeniden üretime kazandırmak için harekete geçti. Türkiye genelinde yürütülen kapsamlı tarım arazisi tarama çalışmaları sonucunda, sadece üç ilde 15 bin 950 dekar atıl arazi tespit edildi.

3 İLDE BİNLERCE DEKAR ARAZİ BELİRLENDİ

Bakanlığın ilk aşamada hedef aldığı iller arasında Antalya, Konya ve Kayseri yer alıyor. Antalya’da 4 bin 300 dekar, Konya’da 10 bin dekar ve Kayseri’de 1.650 parsel boş tarım arazisi tespit edildi. Bu araziler, uygun şartlarla üreticilere kiralanarak yeniden tarıma kazandırılacak.

BAŞVURULAR ELEKTRONİK SİSTEM ÜZERİNDEN YAPILACAK

Boş arazilerden faydalanmak isteyen üreticiler, "Tarım Arazisi Kiralama Talep Formu"nu doldurarak il tarım müdürlüklerine şahsen ya da Tarım Arazileri Değerleme ve Edindirme Bilgi Sistemi üzerinden çevrim içi olarak başvuru yapabilecek. Geçtiğimiz yıl ekilmemiş ancak bu yıl tarıma kazandırılmış araziler ise kiralanacaklar listesinden çıkarıldı.

ASKI SÜRECİ VE FİYAT BELİRLEMESİ

Kiralanacak arazilerin listeleri, ilgili il müdürlüklerinin internet sitelerinde, muhtarlıklarda ve sistem üzerinden bir hafta boyunca askıya çıkarılacak. Kira bedelleri ise bölgedeki benzer arazilerin piyasa değerleri göz önünde bulundurularak belirlenecek. Kiralama işlemleri sezonluk yapılacak ve her yıl yeniden değerlendirilecek.

TARIM DIŞI KULLANIMA SÖZLEŞME FESHİ

Kiralanan arazilerin sadece tarımsal amaçla kullanılması şart koşuluyor. Eğer arazi farklı bir amaçla kullanılırsa, kira sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilecek.

KİRA GELİRİ DOĞRUDAN ARAZİ SAHİPLERİNE

Projede dikkat çeken noktalardan biri de kira gelirlerinin doğrudan arazi sahiplerine aktarılacak olması. Arazi sahibi vefat etmiş veya miras paylaşımı henüz yapılmamışsa, kira bedeli kamu bankalarında açılan özel hesaplara yatırılacak ve yasal hak sahiplerine aktarılmak üzere bekletilecek.