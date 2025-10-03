Son Mühür- İYİ Parti Tire İlçe Başkanlığı, 7 Ekim’de 4. Olağan İlçe Kongresi’ni gerçekleştirecek. Mevcut İlçe Başkanı Ela Ekici, kongrede yeniden aday olduğunu duyurdu.

Ekici, yaptığı açıklamada yeni dönemde de aynı kararlılıkla çalışacaklarını vurgulayarak, “Birlikte üretmeye, birlikte başarmaya devam edeceğiz. Tire’nin her mahallesinde, her sokağında umutlu yarınlar için çalışan bir teşkilat olmaya; gençlerimizin, kadınlarımızın ve tüm hemşehrilerimizin sesi olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Kongreye katılımın yoğun olması beklenirken, İYİ Parti Tire teşkilatında yeni dönemin yol haritası da belirlenecek.