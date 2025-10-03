Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü altyapı yatırımıyla Tepekule ve Çay mahallelerinin bir bölümünde aşırı yağışlarda yaşanan taşkın sorunu kalıcı çözüme kavuştu. 70 milyon liralık yatırımla 4 kilometrelik hat imalatı tamamlanarak riskli bölgelerdeki su baskınları önlendi.

Birleşik sistem ayrıştırıldı

Küresel iklim değişikliği ve ani sağanakların yol açtığı taşkınlara karşı hazırlanan proje kapsamında, iki mahallede birleşik sistem çalışan atık su ve yağmur suyu hatları ayrıştırıldı. Böylece yağmur suları ayrı bir hat üzerinden taşınarak hem taşkınların önüne geçildi hem de İzmir Körfezi’nin temizlenme sürecine katkı sağlandı.

Yeni yatırımlar yolda

İZSU Genel Müdürlüğü, Bayraklı’nın diğer mahallelerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Muhittin Erener, Refik Şevket İnce ve Çay Mahallesi’nin kalan kısmını kapsayan yeni ayrıştırma projesi için hazırlıklar başladı. Bu yatırımın 2026 yılında tamamlanması hedefleniyor.