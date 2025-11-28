Son Mühür- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı’nda Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Teşkilatı için hizmete alınan 9 bin 200 yeni aracın teslim törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada tüm güvenlik birimlerinin “milletin huzuru için 7/24 görev başında olduğunu” vurguladı.

“Şehitlerimize rahmet, gazilerimize şükran borçluyuz”

Konuşmasına şehitleri anarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik bünyesinde görev yaparken hayatını kaybeden tüm personeli rahmetle andı.

Gazilere sağlık ve uzun ömür dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik güçlerinin her türlü tehlikeden korunması temennisinde bulundu.

Güvenlik birimlerine 9 bin 200 yeni araç

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl 7 bin 204 aracın teslim edildiğini hatırlatarak bu yıl 7 bin 080’i Emniyet’e, 2 bin 070’i Jandarma’ya, 50’si Sahil Güvenlik’e olmak üzere toplam 9 bin 200 aracın daha envantere kazandırıldığını açıkladı.

Yeni araçların özellikle uyuşturucu ile mücadele ve asayiş operasyonlarında önemli katkı sağlayacağı belirtildi.

“Araçlarımız güven veriyor, suçlulara korku salıyor”

Güvenlik birimlerinin sahadaki görünürlüğünün suç oranlarını düşürmede kritik rol oynadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni araçların hem operasyon gücünü hem de vatandaşların güven duygusunu artıracağını söyledi. Törende araçların temininde katkı veren kişi ve kurumlara teşekkür edildi.

“Devlet–millet bağı hiç olmadığı kadar güçlü”

Terörle mücadelede geçmişte yaşanan hatalara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 23 yılda yapılan reformlarla “devlet-millet arasındaki güvenin yeniden tesis edildiğini” dile getirdi.

Hukukun arkasına saklanarak yapılan yanlış uygulamaların geride kaldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, demokratik standartların yükseltildiğini söyledi.

“Güvenlik gücünün kaynağı millettir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik güçlerinin asıl gücünün “taşıdıkları silahtan değil, milletin vicdanında edindikleri yerden geldiğini” vurguladı.

Vatandaşla bağın güçlendirilmesinin güvenlik hizmetlerinin başarısındaki temel unsur olduğunu söyledi.

“Kalpleri ve zihinleri kazanmak zorundayız”

Vatandaşın gönlünün kazanılmasının önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emniyet binalarındaki “Herkesin polisi kendi vicdanıdır.

Polis, vicdanı olmayanların karşısındadır.” sözünü hatırlatarak tüm güvenlik birimlerinin hukuka bağlı, toplum odaklı bir anlayışla görev yaptığını ifade etti.

“Türkiye Yüzyılı için kesintisiz bir yürüyüş”

Konuşmasının sonunda güvenlik güçlerinin Türkiye’nin istikrarı, bağımsızlığı ve Türkiye Yüzyılı vizyonu için kritik rol oynadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara başarı temennilerini iletti.