Özel güvenlik sektöründe kariyer yapmak isteyen binlerce aday için önemli bir gelişme yaşandı. EGM tarafından yapılan açıklamada, 2026 yılında toplam altı dönem halinde gerçekleştirilecek özel güvenlik görevlisi sınavlarının tarihleri duyuruldu. İlk sınav şubat ayında yapılacak.

İlk sınav 22 Şubat'ta gerçekleştirilecek

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı sınav takvimine göre, 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitim sınavı 22 Şubat 2026 Pazar günü uygulanacak. Bu sınav, yılın ilk özel güvenlik görevlisi değerlendirmesi olarak kayıtlara geçecek.

Özel güvenlik görevliliği, son yıllarda iş olanaklarının artmasıyla birlikte tercih edilen meslekler arasında üst sıralarda yer alıyor. Alışveriş merkezlerinden iş yerlerine, konut sitelerinden kamu kurumlarına kadar geniş bir istihdam alanı bulunan bu meslek için sınavlar düzenli aralıklarla yapılıyor.

Yıl içinde altı farklı dönemde sınav düzenlenecek

2026 yılı özel güvenlik görevlisi sınav takvimi şu şekilde belirlendi:

120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi Sınavı 3 Mayıs 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Bu sınav yılın ikinci dönemi olarak planlandı.

121. Temel Eğitim ve 97. Yenileme Eğitimi Sınavı 5 Temmuz 2026 Pazar günü yapılacak. Yaz aylarında düzenlenecek bu sınav, üçüncü dönem değerlendirmesi olacak.

122. Temel Eğitim ve 98. Yenileme Eğitimi Sınavı 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü uygulanacak. Yaz tatilinin ardından dördüncü sınav dönemi başlayacak.

Yıl sonuna kadar iki sınav daha yapılacak

123. Temel Eğitim ve 99. Yenileme Eğitimi Sınavı 24 Ekim 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Sonbaharda yapılacak bu sınav, beşinci dönem olarak kayıtlara geçecek.

124. Temel Eğitim ve 100. Yenileme Eğitimi Sınavı ise yılın son sınavı olarak 27 Aralık 2026 Pazar günü uygulanacak. Bu sınav, 2026 yılının altıncı ve son değerlendirmesi olacak.

Temel eğitim ve yenileme eğitimi aynı anda

Özel güvenlik görevlisi olmak isteyenler temel eğitim sınavına girerken, aktif çalışan görevliler ise belirli periyotlarla yenileme eğitimi sınavlarına katılmak zorunda. Her iki grup için de sınavlar aynı tarihte eşzamanlı olarak düzenleniyor.

Sınav tarihleri genellikle hafta sonu günlerine denk getirilerek, çalışan adayların da sınava katılması kolaylaştırılıyor. 2026 yılında düzenlenecek altı sınavın beşi pazar, biri cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Özel güvenlik görevlisi sınavına katılmak isteyenlerin, sınav tarihinden önce gerekli eğitimleri tamamlaması ve başvuru işlemlerini zamanında yapması gerekiyor. Adaylar, sınav sonuçlarına göre özel güvenlik kimlik kartı almaya hak kazanıyor ve sektörde çalışma izni elde ediyor.