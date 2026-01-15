Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Erzurum için yaptığı uyarıların ardından yoğun kar yağışı ve don nedeniyle geçtiğimiz günlerde bazı günler eğitime ara verilmişti. 16 Ocak Cuma günü için henüz resmi bir açıklama yapılmazken, öğrenciler ve veliler valilik açıklamasını bekliyor.

Erzurum'da 14 Ocak'ta kar tatili verilmişti

Erzurum Valiliği, 14 Ocak Çarşamba günü yoğun kar yağışı, soğuk hava, don ve buzlanma ihtimaline karşı kent merkezinde (Palandöken, Aziziye, Yakutiye) okullar için eğitime bir gün süreyle ara vermişti. Açıklamada, don ve buzlanma nedeniyle özellikle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar ile trafik güvenliği göz önünde bulundurulmuştu.

MEB'e bağlı resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, Kur'an kurslarında, kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde eğitime ara verilmişti.

16 Ocak Atatürk Üniversitesi tatil mi?

16 Ocak Cuma günü için Atatürk Üniversitesi'nden ve Erzurum Valiliği'nden henüz bir açıklama yapılmadı. Üniversitenin 2025-2026 akademik takvimine göre, güz yarıyılı 16 Ocak 2026 tarihinde sona erecek ve yarıyıl tatili 17 Ocak Cumartesi günü başlayacak.

Normal koşullarda 16 Ocak Cuma günü üniversitede son ders günü olacak. Ancak hava koşulları nedeniyle son dakika kar tatili kararı alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Öğrencilerin üniversitenin resmi duyurularını ve valilik açıklamalarını takip etmeleri öneriliyor.

Erzurum hava durumu nasıl?

Meteoroloji verilerine göre Erzurum'da soğuk hava etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında seyretmesi ve buzlanma riski devam ediyor. Don ve buzlanma nedeniyle özellikle sabah saatlerinde ulaşımda güçlükler yaşanabileceği belirtiliyor.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan yoğun kar yağışı sonrası yollarda oluşan buzlanma riski, eğitim kurumları için tatil kararlarının alınmasına neden olmuştu.

Kar tatili kararı nasıl alınıyor?

Kar tatili kararları, Meteoroloji'den alınan veriler ve yerel hava koşulları değerlendirilerek valilikler tarafından alınıyor. Öğrenci güvenliği, ulaşım koşulları ve buzlanma riski dikkate alınıyor. Valilikler genellikle akşam veya sabah erken saatlerde açıklama yapıyor.

Öğrenciler ne yapmalı?

Erzurum'daki öğrencilerin, 16 Ocak Cuma günü için Erzurum Valiliği'nin resmi sosyal medya hesaplarını ve üniversitenin duyuru sistemlerini takip etmeleri gerekiyor. Son dakika kararları genellikle gece geç saatlerde veya sabah erken saatlerde açıklanıyor.