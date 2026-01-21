Trendyol Süper Lig’de bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Göztepe, sadece sahadaki başarısıyla değil, transfer stratejisiyle de öne çıkıyor.

Sport Republic yönetiminde yeni bir yapılanmaya giden sarı-kırmızılı kulüp, kontrollü ve sürdürülebilir bir transfer politikası izliyor.

75 transferde tek istisna: Romulo

Göztepe, Sport Republic’in kulübün kontrolünü devraldığı 2022 yılından bu yana toplam 75 transfere imza attı.

Bu transferlerin 74’ünde 1.8 milyon Euro’nun altında bonservis bedeli ödenirken, tek istisna Brezilyalı golcü Romulo oldu.

Yönetim, bu yaklaşımıyla geçmiş dönemlerden farklı olarak mali disiplini ön planda tutan bir yol haritası çizdi.

Lig performansı Avrupa hedefini güçlendirdi

Trendyol Süper Lig’de geride kalan 18 haftada 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Göztepe, topladığı 35 puanla 4. sıraya yerleşti.

Avrupa kupaları hedefini açıkça ortaya koyan İzmir temsilcisi, sportif başarıyı planlı yönetim anlayışıyla destekliyor. Bu süreçte kulübün başında yer alan isim ise Sport Republic’in kurucu ortağı Rasmus Ankersen oldu.

Romulo, kulüp tarihine geçti

Athletico Paranaense’den önce kiralanan, ardından 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Romulo, kısa sürede gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

Brezilyalı golcü, yaz transfer döneminde RB Leipzig’e 20 milyon Euro + 5 milyon Euro bonus karşılığında satıldı. Bu transfer, Göztepe tarihinin en yüksek bedelli satışı olarak kayıtlara geçti.

Düşük maliyet, yüksek kazanç

Göztepe’nin transfer politikasındaki temel hedef, düşük bonservisle alınan oyunculardan maksimum verim elde etmek.

Bu sezon sarı-kırmızılıların en yüksek bonservisi ödediği isim, Vitoria’dan 1.5 milyon Euro karşılığında kadroya katılan Janderson oldu.

Devre arasında ise Guilherme Luiz 1.4 milyon Euro, Alexis Antunes ise 500 bin Euro bedelle transfer edildi.

Emersonn transferi örnek oldu

Sarı-kırmızılı ekipte 1.8 milyon Euro sınırına ulaşan tek oyuncu, 2024-2025 ara transfer döneminde kadroya katılan Emersonn oldu.

Athletico Paranaense’den alınan genç futbolcu, yalnızca bir yıl sonra Toulouse’a 4 milyon Euro bedelle satılarak kulübe yüzde 100’ün üzerinde kâr sağladı.

Göztepe’de planlama sahaya yansıyor

Göztepe, istikrarlı transfer politikası ve doğru scouting hamleleriyle hem sportif başarıyı hem de ekonomik sürdürülebilirliği birlikte yürütmeyi başardı. Sarı-kırmızılı ekip, bu modeliyle Süper Lig’de birçok kulübe örnek olmayı sürdürüyor.