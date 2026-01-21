Son Mühür/ Osman Günden - Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Yerel Eşitlik Eylem Planı (YEEP) hazırlıkları kapsamında Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenen İç Paydaş Toplantısı’na katıldı. Toplantıda, planın teknik altyapısını güçlendirmek amacıyla oluşturulan Danışma Kurulu üyeleri, birim müdürleri ve her müdürlükten temsilciler yer aldı.

Danışma Kurulu’nda Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği İzmir Koordinatörü Ayla Çelik, TMMOB Kadın Çalışma Grubu Temsilcisi Gülefer Mete, İzmir Tabip Odası Temsilcisi Gülden Aykanat ve Avukat Özlem Durmaz bulundu.

Toplumsal cinsiyet eşitliği başlığı ele alındı

Toplantıda Avukat Özlem Durmaz tarafından toplumsal cinsiyet eşitliği, ayrımcılık, yerel yönetimlerin sorumlulukları ve Yerel Eşitlik Eylem Planı’nın önemi başlıklarında kapsamlı bir sunum yapıldı. Durmaz, Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun göreve başladığı günden bu yana eşitlik alanında ortaya koyduğu çalışmalara teşekkür etti.

“Bu plan tüm birimlerin ortak sorumluluğu”

Sunumun ardından konuşan Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, Yerel Eşitlik Eylem Planı’nı çok önemsediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Konak’ta kadınların daha görünür ve daha güçlü olduğu, kozmopolit bir ilçede farklı yaşam koşullarına sahip kadınların ortak mücadelede buluşabildiği bir yapı hedefleniyor. Şiddetten arındırılmış, toplumsal cinsiyet eşitliğinin tüm kılcallara yayılmış olduğu bir Konak amacı bulunuyor. Bu plan, Konak Belediyesi’nin tüm birimlerinin, tüm yöneticilerinin ve tüm çalışanlarının ortak sorumluluğudur. Hep birlikte, kadınların ve tüm dezavantajlı grupların kent yaşamına eşit, adil ve özgür biçimde katılabildiği bir Konak mümkün kılınacak.”

Danışma kurulundan destek mesajı

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği İzmir Koordinatörü Ayla Çelik, Konak’ta Yerel Eşitlik Eylem Planı’nı hayata geçirme iradesi nedeniyle Başkan Mutlu ve belediye ekibine teşekkür etti. Çelik, bu planın adım adım işlenecek, içselleştirilecek ve Konak’ta yaşayan her bireye ulaşacak bir çalışma olması gerektiğini vurguladı.

“Planı heyecanla bekliyorum”

Danışma Kurulu Üyesi Gülden Aykanat ise Başkan Mutlu’nun toplantıya katılımının önemli olduğunu belirterek, Yerel Eşitlik Eylem Planı’nı bir Konak sakini olarak da heyecanla beklediğini ifade etti.

Hedef bu yıl meclisten geçirmek

Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun göreve geldiği ilk yıl Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı’nı imzalamasının ardından Konak Belediyesi, Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlıkları için süreci başlattı. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda kamu kurumları, akademi ve sivil toplum temsilcilerinin yer aldığı Danışma Kurulu oluşturuldu.

Mevcut durumun tespiti ve gereksinimlerin belirlenmesi amacıyla kapsamlı bir ihtiyaç analizi süreci başlatıldı. Önümüzdeki dönemde muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, meslek örgütleri ve kamu kurumlarının katılımıyla Dış Paydaş Çalıştayı düzenlenmesi planlandı. Hazırlıkları süren Yerel Eşitlik Eylem Planı’nın bu yıl belediye meclisinin onayına sunulmasının ardından yürürlüğe girmesi hedeflendi.