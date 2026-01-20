Son Mühür- İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 14 Cumhuriyet Savcısının görev aldığı kapsamlı soruşturma çerçevesinde, “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçlarına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. 19 Ocak 2026 tarihinde İzmir’in Konak, Karabağlar, Buca, Bornova, Bayraklı, Gaziemir, Narlıdere, Balçova ve Güzelbahçe ilçeleri başta olmak üzere toplam 11 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Soruşturmada çok yönlü yöntemler kullanıldı

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmada; ihbarlar, şüpheli ifadeleri, fiziki takip, adli arama ve yakalama işlemleri gibi yöntemlerin birlikte kullanıldığı bildirildi.

İnternet tabanlı uygulamalar üzerinden satış

Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda, şüphelilerin WhatsApp, Telegram, Messenger ve Facebook gibi internet tabanlı iletişim uygulamaları aracılığıyla uyuşturucu madde talebinde bulunan kişilerle bağlantı kurdukları belirlendi. Satış organizasyonlarının bu platformlar üzerinden planlandığı tespit edildi.

Günübirlik evler ve kurye sistemi

Şüphelilerin, uyuşturucu madde ticaretini sabit bir adrese bağlı kalmadan, farklı noktalarda ve günübirlik kiralanan evlerde gerçekleştirdikleri; maddelerin kuryeler aracılığıyla kullanıcıların adreslerine ulaştırıldığı ortaya konuldu.

Çocuklara yönelik satış iddiası

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin okul, yurt ve benzeri alanlarda yaşı küçük kişilere uyuşturucu madde satışı yaparak kullanımın yaygınlaştırılmasına çalıştıkları; kullanıcıların ise yine internet tabanlı uygulamalar üzerinden satıcılara ulaştıkları belirlendi.

620 şüpheliden 480’i yakalandı

Operasyon kapsamında uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 620 şüpheliden 480’i yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 92’sinin halihazırda cezaevinde bulunduğu, 48’inin Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ), 67’sinin kadın olduğu bildirildi.

Adli işlemler sürüyor

Yakalanan şüphelilerden 50’si tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Firari durumda bulunan 140 şüpheliye yönelik yakalama ve adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. Yetkililer, dosyanın tüm yönleriyle ele alındığını ve soruşturmanın titizlikle devam ettiğini bildirdi.