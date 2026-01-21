Son Mühür/ Beste Temel- Ege Bölgesi'nde kış koşulları etkisini artırırken, gece saatlerinde dondurucu soğuklar kaydedildi. Termometreler gece boyunca Manisa'da 2, İzmir'de 3 ve Aydın'da 4 dereceyi gösterdi. Meteorolojiden alınan son radar verilerine göre, yağışlı hava kütlesi Çeşme Yarımadası açıklarında, deniz üzerinde hareketliliğini artırmaya başladı. Bu yağışlı sistemin ilerleyen saatlerde kıyı şeridinden içeriye doğru süzülerek bölge genelinde etkili olması bekleniyor.

Bugün kuvvetli rüzgar ve sıcaklık artışı bekleniyor

Bugün, 21 Ocak Çarşamba günü Ege genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Batı kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışların görülmesi tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerinden (lodos) esmesi nedeniyle hava sıcaklıklarında düne kıyasla 1 ila 3 derece arasında bir artış yaşanacak. Günün en yüksek sıcaklıklarının Manisa'da 6, Aydın'da 11 ve İzmir'de 13 derece civarında seyretmesi öngörülüyor.

Kıyı kesimlerinde fırtına uyarısı

Rüzgarın hızı özellikle İzmir'in batı ilçeleri ile Aydın'ın batı kesimlerinde zaman zaman fırtına boyutuna ulaşacak. Güney ve güneydoğudan esecek kuvvetli rüzgarın hem karada hem de denizlerde ulaşımı olumsuz etkilemesi bekleniyor. Özellikle denizcilerin ve kıyı bölgelerinde yaşayan vatandaşların fırtınaya karşı tedbirli olmaları büyük önem taşıyor. Rüzgarın etkisiyle oluşabilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi risklere karşı dikkatli olunmalıdır.

Yarın şiddetli yağış kapıda

22 Ocak Perşembe günü bölge, daha yoğun bir yağışlı sistemin etkisine girecek. Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların tüm bölgede kendini hissettireceği tahmin ediliyor. Perşembe günü beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar İzmir'de 10'a 13 derece, Aydın'da 9'a 13 derece ve Manisa'da 4'e 9 derece olacak. Yağışlı havanın cuma günü etkisini bir miktar azaltması beklense de, bölge genelinde sağanak geçişleri aralıklarla devam edecek.

Cuma günü sıcaklıklar yükseliyor

Haftanın son iş günü olan 22 Ocak Cuma günü, aralıklı sağanak yağışlar sürmesine rağmen sıcaklıklarda hissedilir bir artış yaşanacak. Cuma günü İzmir'de sıcaklığın 10 ile 16 derece, Aydın'da 7 ile 16 derece, Manisa'da ise 7 ile 15 derece arasında değişeceği öngörülüyor. Hafta sonuna yaklaşırken yağışların bölgeyi tamamen terk etmeyeceği, ancak şiddetinin azalacağı belirtiliyor.

Vatandaşlara hayati uyarılar

Yetkililer, özellikle bugün etkili olacak lodos fırtınası nedeniyle soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı. Ayrıca fırtınanın yol açabileceği çatı uçması ve deniz ulaşımındaki aksamalara karşı hazırlıklı olunması gerektiği vurgulandı. Kıyı Ege'de yaşayanların, gün içindeki ani hava değişimlerini ve yerel meteorolojik uyarıları yakından takip etmeleri tavsiye ediliyor.