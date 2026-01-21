Son Mühür - Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Burdur’da düzenlenen Kick Boks Türkiye Şampiyonası, önemli mücadelelere sahne oldu. Şampiyonada ringe çıkan Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Elif Ceren Şanlı, 55 kilo K1 kategorisinde rakiplerini geride bırakarak altın madalyaya uzandı. Şanlı, elde ettiği sonuçla Türkiye şampiyonu unvanını kazandı.

Rektör Alcı’dan tebrik

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı, Türkiye şampiyonluğuna ulaşan Elif Ceren Şanlı’yı tebrik etti. Alcı, elde edilen başarının üniversitenin spora verdiği önemin somut göstergesi olduğunu vurguladı.

‘Spor dostu üniversite’ kimliği güçlendi

Burdur’da kazanılan Türkiye şampiyonluğu, Ege Üniversitesi’nin ‘Spor Dostu Üniversite’ kimliğini bir kez daha ortaya koydu. Üniversite, farklı branşlarda elde edilen derecelerle adından söz ettirmeye devam etti.