SON MÜHÜR / OSMAN GÜNDEN - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İzmirlilere çağrıda bulundu. Sosyoekonomik seviyesi düşük mahallelere İZMAR marketleri ve kent lokantaları açmayı planladıklarını belirten Tugay, İZMAR’da hâlihazırda yüzde 20–25 indirimle satılan ürünlerin yüzde 50 indirimle sunulacağını, kent lokantalarında ise 50 TL olan yemek ücretinin 25 TL’ye indirileceğini duyurdu.

Cemil Tugay'ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

''Yüzde 50 indirimle satacağımız marketler açalım''

“Dün arkadaşlarımla toplantı yaptık ve İzmir’in sosyo ekonomik açıdan sıkıntılı bölgelerini konuştuk. İZMAR’larımızda normal fiyatlara göre yüzde 20-25 oranında daha uygun ürünlerin satıyoruz. Bu marketleri dezavantajlı bölgelerde açalım istiyoruz. Bu fiyatları da daha da düşürelim ve yüzde 50 indirimle satacağımız marketler açalım istiyoruz”

''50 TL olan yemek 25 TL'ye düşecek''

“Aynı zamanda kent lokantalarımız var biliyorsunuz. Buralarda 4 kap yemeği 50 TL ye servis ediyoruz. Binlerce yurttaşımız da faylanıyor. Yine bu mahallelerde kent lokantaları açalım ve bu fiyatları da 25 TL olarak belirleyelim diye konuştuk. Aklımızda bazı bölgeler var. Eminim pek çok yurttaşımız kendi mahallesinde de açılmasını istiyordur. Siz de bu paylaşımla görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Hangi mahallenin daha çok ihtiyacı var diye. Yani herkesin yanında olmak istiyoruz, destek olmak istiyoruz. Belediyenin çalışmalarına destek olan insanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Dayanışma ve birlik beraberliğimizle zor günlerimizde birbirimizin yanında olacağız. Birbirimizi yalnız bırakmayacağız”