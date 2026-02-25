Son Mühür- Rekabet Kurumu bünyesinde faaliyet gösteren Rekabet Kurulu, özel öğretim kurumlarına yönelik yürüttüğü ön incelemeyi tamamladı. Kurul, eğitim ücretleri ile yan hizmetlerdeki fiyat artışlarının rekabeti sınırlayıcı nitelikte olup olmadığının belirlenmesi amacıyla 19 özel okul hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Ön araştırma tamamlandı

Kurumun resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, özel okulların kayıt ücretleri ile yemek, kitap ve kıyafet gibi ek hizmet ve ürünlere ilişkin fiyat artışları mercek altına alındı. Yürütülen ön araştırmada elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda bulguların ciddi ve incelenmeye değer olduğu kanaatine varıldı.

Bu kapsamda, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesi uyarınca soruşturma süreci başlatıldı.

İddialar neleri kapsıyor?

Soruşturma dosyasında; kayıt ücretlerinde yüksek oranlı artışlar, yan hizmetlerde uygulanan fiyat politikaları ve bazı ürünlerin yalnızca okulun belirlediği satış kanalları üzerinden temin edilmesinin zorunlu tutulduğu iddiaları yer alıyor.

Kanunun 4. maddesi, belirli bir mal veya hizmet piyasasında rekabeti engellemeye, bozmaya ya da kısıtlamaya yönelik anlaşma ve uygulamaları yasaklıyor.

Zincirler de listede

Hakkında soruşturma yürütülen 19 kurum arasında, Türkiye’nin farklı illerinde faaliyet gösteren Bahçeşehir Koleji, TED Ankara Koleji, Uğur Okulları ve Sınav Koleji gibi eğitim zincirleri de bulunuyor.

Olası yaptırımlar

Soruşturma sonucunda rekabet ihlali tespit edilmesi halinde, ilgili kurumlara idari para cezası uygulanması gündeme gelebilecek. Süreçte, elde edilen bulgular ve savunmalar doğrultusunda nihai karar verilecek.

Soruşturma açılan eğitim kurumları

Arı İnovasyon ve Bilim Eğitim Hizmetleri AŞ, Ata Bilge Eğitim Kurumları AŞ, Aydın Yayıncılık ve Eğitim Hizmetleri İnş. Tic. ve San. AŞ, Bahçeşehir Okulları AŞ, Bikafen Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., Bil Eğitim Kurumları AŞ, Bilnet Eğitim Kurumları AŞ, Dersmatik Eğitim Danışmanlık Yayıncılık AŞ, Doruk Kamp İşletmecilik Organizasyon Eğitim Danışmanlık Turizm İnşaat Ticaret Ltd. Şti., Final Eğitim Danışmanlık Tanıtım Organizasyon Yayın San. ve Tic. Ltd. Şti., İstanbul Kavram Eğitim Kurumları Ticaret AŞ, İstanbul Kule Eğitim Kurumları Ticaret Ltd. Şti., Maya-Gen Eğitim Yayıncılık Bilgisayar İnş. Gıda Turizm Tic. Ltd. Şti., Okyanus Eğitim Kurumları AŞ, Sınav Basın Yayın Dağıtım Org. San. ve Tic. AŞ, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları İktisadi İşletmesi, Tek Çözüm Eğitim Öğretim Basım Yayın Emlak İnşaat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Uğur Okulları AŞ, Yüzyüze Özel Eğitim Kurumları AŞ.