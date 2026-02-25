Son Mühür- CHP'de Özgür Özel yönetimine olan muhalefeti ve Gürsel Tekin'in kayyum olarak atanma sürecindeki tavrı gerekçesiyle ihraç ettiği Kağıthane eski İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel'e Gürsel Tekin sahip çıktı.



Yazıklar olsun diye seslendi...



''Yazıklar olsun'' vurgusuyla CHP kurmaylarına seslenen Gürsel Tekin,

''Çocukluğu, gençliği bu partinin koridorlarında geçmiş, Kağıthane Gençlik Kolları Başkanlığı yapmış, ilçe başkanlığı görevini üstlenmiş;

ömrünü Cumhuriyet Halk Partisi’ne adamış bir yol arkadaşını bugün ihraç etmek hangi vicdana, hangi siyasi akla sığar?

Ülkede “hukuk yok, adalet yok” diye kürsülerden haykıranların, kendi içlerinde en ağır cezayı en hızlı şekilde vermeleri ibretliktir. Dışarıda savunulan adalet ilkesi içeride rafa kaldırılmışsa, sorun disiplin değil anlayıştır'' mesajı verdi.



Emeği ve sadakati cezalandırılmıştır...



Açıklamasında, ''Partiye yıllarını vermiş bir ismi korumak yerine tasfiye etmeyi tercih eden bu karar; sadece bir üyeyi değil, parti hafızasını, emeği ve sadakati cezalandırmıştır. Çünkü bu kararın hedefinde bir kişi değil, geçmişiyle birlikte bir mücadele çizgisi vardır'' ifadelerine yer veren Gürsel Tekin,

''Sadakat ödüllendirilmediği, emek korunmadığı, eleştiri düşmanlık sayıldığı sürece hiçbir siyasi yapı güçlenemez. Tarih gösterir ki partileri büyüten ihraç kararları değil, vefadır.

Bu karar siyaseten yanlıştır, vicdanen kabul edilemez ve örgüt hafızasında kara bir leke olarak kalacaktır'' değerlendirmesinde bulundu.

CHP’li Yüksel ve 30 eski ilçe başkanı, bir bildiri kaleme alarak CHP Genel Merkezi'ne “Arınma” çağrısı yapmıştı.

CHP'nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mehmet Ali Yüksel’i 2023'te Siyasi İşler ve Seçim Propagandasından sorumlu Başdanışman olarak atamıştı.