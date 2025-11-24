İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı önemli şirketlerden biri olan Egeşehir Yapı Planlama Proje İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Egeşehir A.Ş.), yönetim kadrosunda önemli bir değişikliğe sahne oldu. Şirketin mevcut Genel Müdür Yardımcısı Ömür Özdil’in ani istifası sonrası, boşalan koltuğa şirket içinden deneyimli bir isim olan Ali Sançmış atandı. Bu sürpriz değişiklik, Egeşehir A.Ş.’nin gelecekteki yapı ve proje yönetim stratejilerinde yeni bir dönemin başladığını gösteriyor ve kulislerde büyük bir hareketlilik yarattı.

Ömür Özdil’in ani istifası ve Ali Sançmış’ın yeni görevi

Son günlerde Egeşehir A.Ş. içerisinde yaşanan yönetim değişikliği, özellikle şirketin geleceği ve projeleri hakkında merak uyandırdı. Genel Müdür Yardımcısı Ömür Özdil, sürpriz bir şekilde görevinden istifa ettiğini duyurdu. Bu istifanın ardından, Egeşehir A.Ş. yönetimi tarafından alınan yeni atama kararı ise şirketin içinden biri olan Ali Sançmış’ı Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna getirdi.

Ali Sançmış, Egeşehir A.Ş.’de uzun yıllardır görev yapan, projelere ve şirketin işleyişine hakim bir isim olarak tanınıyor. Son olarak Yapım İşleri Müdürü olarak görev yapan Sançmış, bu pozisyonda edindiği tecrübeyle Egeşehir A.Ş.’nin projelerini yakından takip etmişti. Şirketin içinden yetişmiş bir ismin bu önemli göreve atanması, kurum hafızasının korunması ve işleyişin sürekliliği açısından büyük bir adım olarak değerlendirildi.

Sançmış’ın yeni görevini duyurmasıyla süreç resmiyet kazandı

Ali Sançmış, yeni Genel Müdür Yardımcısı olarak atandığını, profesyonel sosyal medya platformu LinkedIn üzerinden yaptığı duyuru ile resmen açıkladı. Sançmış, duyurusunda Egeşehir A.Ş.’deki yeni görevine başlamanın heyecanını ve bu süreçteki hedeflerine dair görüşlerini paylaştı.