Son Mühür - İngiliz takımları için Avrupa kupalarında önemli bir avantaj gündeme geldi. Premier Lig ekipleri, bu sezon elde edecekleri sonuçlara bağlı olarak ek kontenjan kazanma fırsatı yakalayabilir.

Berabere bitmesi yetiyor...

İddialara göre İngiliz ekiplerinin Avrupa kupalarında alacağı bir beraberlik daha, Şampiyonlar Ligi için ek kontenjanın önünü açacak. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde Premier Lig’de sezonu ilk 5 sırada bitiren takımlar doğrudan Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazanacak.