Son Mühür - Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) duyurusuna göre, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda mücadele edecek A Milli Takım’ın aday kadrosu belli oldu. Teknik Direktör Vincenzo Montella’nın belirlediği kadroya 30 futbolcu davet edildi.

Aday kadro belli oldu

Ay-yıldızlıların aday kadrosunda yer alan isimler şu şekilde açıklandı:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahçe), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Ozan Kabak (Hoffenheim), Zeki Çelik (Roma), Merih Demiral (Al Ahli)

Orta saha: Kaan Ayhan (Galatasaray), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Atakan Karazor (Stuttgart)

Forvet: Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Deniz Gül (Porto), Kenan Yıldız (Juventus), Semih Kılıçsoy (Cagliari)

Türkiye-Romanya maçı ne zaman?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde 26 Mart Perşembe günü İstanbul’da Romanya ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak. Ay-yıldızlı ekip, bu turu geçmesi halinde 31 Mart’ta Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda final maçına çıkacak. Romanya karşısında elenmesi durumunda ise turnuva formatı gereği aynı tarihte bu eşleşmenin mağlubuyla deplasmanda hazırlık maçı oynayacak.