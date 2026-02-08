Son Mühür/ Seçil Ünlü- İzmir Kahramanmaraş Kültür Turizm Dayanışma Derneği (MARAŞDER), 6 Şubat’ta meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen büyük depremlerin üçüncü yıl dönümünde kapsamlı bir anma programına imza attı. İzmir’in kalbi Konak Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinliklerde, bir yandan derin bir kederle yitirilen canlar yâd edilirken, diğer yandan toplumsal dayanışmanın ve devletin bölgedeki ihya çalışmalarının önemine dikkat çekildi. Program boyunca sergilenen fotoğraflar ve düzenlenen yardım faaliyetleri, İzmirlilere felaketin boyutlarını ve sonrasında yeşeren umudu bir kez daha hatırlattı.

Konak Meydanı’nda farkındalık ve dayanışma rüzgarı

Anma etkinlikleri kapsamında Konak Metro İstasyonu girişinde kurulan 'Deprem Farkındalık Fotoğraf Sergisi', bölgedeki yıkımı ve sonrasındaki toparlanma sürecini çarpıcı karelerle gözler önüne serdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sergi, afet bilincinin taze tutulması adına sembolik bir görev üstlendi. Aynı zamanda meydanda konumlandırılan Türk Kızılay kan bağışı aracı, dayanışma ruhunu somut bir desteğe dönüştürmek isteyen gönüllüleri ağırladı. Manevi duyguların zirveye çıktığı an ise tarihi Hisar Camii’nde yaşandı; Cuma namazı öncesinde düzenlenen Mevlid-i Şerif programıyla deprem şehitleri için dualar edildi.

Safa Narlı: "Bu yaralar inanç ve azimle iyileşiyor"

Programda söz alan İzmir MARAŞDER Başkanı Safa Narlı, yaşanan acının büyüklüğüne vurgu yaparak, toplumsal hafızada tazeliğini koruyan bu kederin ancak birlik ruhuyla hafifletilebileceğini belirtti. Bazı acıların küllenmesinin mümkün olmadığını ifade eden Narlı, "Ancak bu denli derin yaralar; dayanışmayla, inançla ve kararlı bir azimle tedavi edilebilir. Bugün burada sergilenen her bir kare ve dökülen her damla kan, gelecekteki yarınlarımızı aydınlatacak birer umut ışığıdır. Şehirlerimiz küllerinden doğuyor ve bizler bu sürece hep birlikte şahitlik ediyoruz," dedi.

"Asrın inşası" ile şehirler yeniden filizleniyor

Deprem bölgelerinde yürütülen devasa konut projelerine ve devletin sağladığı imkanlara değinen Başkan Narlı, yürütülen çalışmaların meyvelerini vermeye başladığını kaydetti. İlk günden bu yana "asrın inşası" sloganıyla bölgeye uzanan devlet elinin önemini hatırlatan Narlı, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın merhameti ve azimli gayretleri sayesinde bugün 455 bin konutun inşa edildiği, insanların güvenle yaşayacağı yeni şehirler yükseliyor. Yıkıntılar arasından çıkan bu 11 ilimizi yeniden ayağa kaldıran, insanların yarınlara dair sarsılan inancını tahkim eden devletimize ve hükümetimize kalbi şükranlarımızı sunuyoruz."

"Yeni bir hikaye yazacağız"

Haber metninin odak noktasında yer alan mesajlarda, afet sonrası dönemde sadece binaların değil, toplumsal umudun da yeniden inşa edildiği vurgulandı. İzmir MARAŞDER Başkanı Safa Narlı, sözlerini şu şekilde tamamladı: "İnşallah yeniden kurulan bu şehirlerle milletçe yeni ve güçlü bir hikaye yazacağız. Rabbim bir daha ülkemize böyle büyük acılar yaşatmasın. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet; geride kalan depremzede kardeşlerimize ise huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir gelecek diliyorum."