Son Mühür- AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın merkezi hükümete yönelik eleştirilerine sert bir dille yanıt verdi. Saygılı, Tugay’ın "İzmir hasım görülüyor" yönündeki söylemlerini "gerçeği tersyüz etmek" olarak nitelendirerek, belediye yönetimini borç yükü ve hizmet ekosistemi kuramamakla suçladı. İzmir siyasetinde polemik yerine icraat beklediklerini ifade eden Saygılı, yerel yönetimin sorumluluğu başkasına atarak algı siyaseti yürüttüğünü savundu.

"Sizi engelleyen kimse değil, kendi yönetim anlayışınızdır"

AK Parti İzmir İl Başkanı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a hitaben yaptığı açıklamada, engelleme iddialarının asılsız olduğunu öne sürdü. Saygılı, SGK borçlarının biriktirilmesi ve ödeme yapılmaması durumunun yasal süreçleri tıkadığını belirtti. Borcu olan belediyelerin kredi onay süreçlerinde yaşadığı sıkıntıların bizzat belediye yönetiminin mali disiplinsizliğinden kaynaklandığını ifade eden Saygılı, "Yasa gereği borcu yoktur kâğıdı alması gerekenlerin, sorumluluklarını yerine getirmeyip AK Parti’yi hedef göstermesi sorumluluktan kaçmaktır" dedi.

170 Milyon Euro'luk kredi hatırlatması ve borç yükü

Belediyenin mali tablosuna ilişkin çarpıcı rakamlar paylaşan Saygılı, AK Parti hükümetinin Dünya Bankası üzerinden İzmir’e 170 milyon Euro, yani yaklaşık 8,5 milyar Türk Lirası değerinde bir kaynak sağladığını hatırlattı. Sayın Tugay’ın bu kaynağı harekete geçirmesinin 1,5 yıl sürdüğünü belirten Saygılı, İzmir’in toplam borcunun 1,2 milyar Dolar seviyesine ulaştığını iddia etti. Görevi devraldığında yaklaşık 7,5 milyar TL olan borcun bugün 18 milyar TL’ye taşındığını savunan Saygılı, Cemil Tugay’ı "İzmir’in en çok borç üreten belediye başkanı" olarak tanımladı.

"İzmir hasım değil, hizmet bekliyor"

İzmir’in üvey evlat görüldüğü iddialarına karşı ağır bir eleştiri getiren Saygılı, asıl mağduriyetin hizmet alamayan halk ve maaşlarını alamayan belediye işçileri olduğunu savundu. CHP’li belediye başkanlarının tatil yaptığı bir dönemde evine ekmek götüremeyen işçilerin durumuna dikkat çeken Saygılı, İzmir’in sokaklarının çöp ve çamura terk edildiğini ileri sürdü. Şehrin polemiklerle değil, planlama ve icraatla yönetilmesi gerektiğini vurgulayan Saygılı, "İzmir mum gibi eriyorsa bunun tek sebebi mali disiplin eksikliği ve liyakatsiz kadrolardır" ifadelerini kullandı.

Algı siyaseti ve gerçekler vurgusu

Slogan siyasetiyle hizmet sorumluluğunun arka plana atıldığını savunan Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’nın her başı sıkıştığında aynı mağduriyet başlıklarına sarıldığını belirtti. Hakikat binasının algı rakamlarıyla yıkılamayacağını ifade eden Saygılı, İzmir kamuoyunun laf değil hizmet beklediğini hatırlattı. Kredi onaylarının önündeki tek engelin biriken dağ gibi borçlar olduğunu yineleyen Saygılı, belediye yönetimini aynaya bakmaya ve İzmir’in gerçek sorunlarıyla yüzleşmeye davet etti.