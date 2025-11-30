Ege Bölgesi’nin önemli kış sporları merkezlerinden Bozdağ, 2025 sezonu öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Bozdağ Köyü sınırlarında yer alan tesis, 2157 metrelik zirvenin kuzey yamaçlarında konumlanıyor. Sonbahar sonu yağışlarıyla kısmen beyaza bürünen bölge, henüz yeterli kar kalınlığına ulaşmadı.

Ulaşım İzmir’den 1,5 saat sürüyor

Merkeze ulaşım hem özel araçla hem de toplu taşımayla sağlanıyor. İzmir’den D550 karayolu kullanılarak Ödemiş’e gidiliyor, ardından Bozdağ tabelaları takip ediliyor. Toplam 110 kilometrelik yol yaklaşık 1,5 saat sürüyor. İzmir Otogarı’ndan Ödemiş’e düzenli minibüs ve otobüs seferleri bulunurken, Ödemiş-Bozdağ arası 20 dakikalık minibüs yolculuğu ile tamamlanıyor. Köyden merkeze kalan 9 kilometrelik bölüm ise taksiyle gidilebiliyor. Kış sezonu için belediye ekipleri yol temizliği çalışmalarına devam ediyor.

Pistler 1528 ile 2157 metre arasında

Bozdağ Kayak Merkezi, pistlerin kurulumu ve mekanik tesisleriyle Ege’de öne çıkan bir kış destinasyonu olmayı sürdürüyor. 1549 metre uzunluğundaki telesiyej saatte 1000 kişi kapasiteye sahip. Pist uzunlukları 1500 ila 2500 metre arasında değişiyor ve yeni başlayanlardan profesyonellere kadar farklı zorluk seviyeleri sunuyor. Normal şartlarda kar kalınlığı 80-120 santimetre arasında seyrederken, bazı dönemlerde 3 metreye kadar ulaşıyor. Yapay kar sistemi ile sezon süreleri uzatılabiliyor. Merkezde kayak okulu, ekipman kiralama alanları ve sosyal tesisler hizmet veriyor.

Sezon açılışı için Ocak ayı hedefleniyor

30 Kasım 2025 itibarıyla Bozdağ’da kar kalınlığı üst istasyonda henüz ölçülebilir seviyeye ulaşmadı. Meteoroloji tahminlerine göre Aralık başında yağış bekleniyor. Tesisin işletme yetkisi Denizli Büyükşehir Belediyesi’nde bulunurken, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 30 Temmuz 2025 tarihli iptal kararı geçerliliğini koruyor. Denetimlerde konaklama ünitelerine ilişkin bazı eksiklikler tespit edilse de iyileştirme çalışmaları sürdürülüyor.

Ziyaretçilere hava durumu uyarısı

Ege’nin nadir kış sporları merkezlerinden biri olan Bozdağ’da sezonun Ocak ayında açılması öngörülüyor. Ziyaretçilerin, yol koşulları ve yağış takibi için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel verilerini izlemesi öneriliyor.