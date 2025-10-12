Muğla ile Aydın sınırlarında, Beş Parmak Dağları’nın gölgesinde yer alan Bafa Gölü, doğal güzelliği, zengin biyolojik çeşitliliği ve çevresindeki tarihi kalıntılarıyla uluslararası öneme sahip sulak alanlar arasında bulunuyor. 8 bin yıllık Latmos kaya resimlerine ev sahipliği yapan göl, 261 kuş, 22 sürüngen ve 19 memeli türüne yaşam alanı sağlarken, nesli tehlike altında olan flamingoların da üreme ve kışlama bölgesi olarak öne çıkıyor.

Ancak Ege Bölgesi’ni etkisi altına alan kuraklık, Bafa Gölü’nün sularını bu yıl yaklaşık 40 metre kadar çekti. Artan su yosunları nedeniyle göl çevresinde ağır bir koku oluşurken, bazı kayık ve tekneler yosunların arasında kaldı. Gölde hâlâ flamingoların ve diğer kuş türlerinin beslendiği görülse de, bölge sakinleri gölün eski günlerine dönmesini bekliyor ve kuraklıktan endişe ediyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, gölün son yıllarda yoğun kirlilik tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Özçelik, kuraklığın ve bölgedeki sanayi tesislerinden gelen kirleticilerin göl içerisindeki kirlilik konsantrasyonunu artırdığını ifade etti:

“Özellikle Kapıkırı bölgesinde kabuklu deniz canlılarının kıyıya vurduğunu gözleyebiliyoruz. Bu canlılar göl habitatının korunması için oldukça önemli. Göl suyunun filtrasyonunu sağlayarak oksijen seviyesinin dengelenmesine yardımcı oluyorlar. Bu canlıların ölmesi, göldeki oksijen düşüklüğünü ve kirletici yükünün arttığını gösteriyor.”

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan “Acil Eylem Planı” kapsamında Bafa Gölü de takip edilen sekiz gölden biri. Özçelik, hazırlanan eylem planı çerçevesinde göle giren kirleticilerin denetim altına alınacağını ve su miktarının kontrol edileceğini belirterek, gölün gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için gerekli önlemlerin alındığını ifade etti.