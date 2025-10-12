Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, uzun bir kuraklığın ardından gelen yağışların üreticileri mutlu ettiğini belirtti. Arabacı, metrekareye 100 kilogram yağış alan köyler olduğunu ve bunun her türlü toprak işini yapabilmek için uygun ortam yarattığını söyledi. Geçen yıl kuru toprakta ekim yapmak zorunda kaldıklarını hatırlatan Arabacı, bu yıl erken gelen yağışların toprak hazırlığını kolaylaştıracağını ve verim açısından avantaj sağlayacağını vurguladı.

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan da kurak geçen yazın ardından etkili olan yağışların hububat ekimi için toprağı canlandırdığını ve ekim hazırlıklarını hızlandıracağını belirtti. Şaylan, ayçiçeğinde yaşanan verim kaybı nedeniyle üreticilerin bu yıl buğday ve kanolaya ağırlık vereceğini kaydetti.

"Can suyu oldu"

Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı ise yağışların çiftçilere moral olduğunu ifade ederek, “Yağmur, tarım arazilerine can suyu oldu. Zamanında gelen bu yağışlar üreticimizi mutlu etti” dedi.

Üreticiler de bu yılki yağışlardan memnun olduklarını, toprağın canlandığını ve ekim hazırlıklarının daha verimli hale geldiğini belirtti.

Trakya’da geçen yıl yaşanan kuraklık sonrası bu yılki yağışlar, bölge tarımı için umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.