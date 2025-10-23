Filipinler Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Henry S. Bensurto Jr., İzmirli firmaları 7–15 Aralık 2025 tarihleri arasında Filipinler’de düzenlenecek “Tara Na Sa Pinas” (Haydi Filipinler’e) etkinliğine davet etti. İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoğlu, bu etkinliğin iki ülke arasındaki ekonomik bağları güçlendirecek önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. Elmasoğlu, etkinlik kapsamında gerçekleştirilecek ikili iş görüşmelerinin yeni iş birliklerine kapı aralayacağını ifade etti.

Büyükelçi Bensurto İzmir Ticaret Odası’nda

Büyükelçi Henry S. Bensurto Jr., Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Filipinler Cumhuriyeti İzmir Fahri Konsolosu Ender Yorgancılar ile birlikte İzmir Ticaret Odası’nı ziyaret etti.





Ziyarete, İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Mehmet Tahir Özdemir ve Meclis Katip Üyesi Ali Yaramışlı katıldı. Görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkileri geliştirme yönünde atılacak adımlar ele alındı.

“Tara Na Sa Pinas” hem turizm hem iş fırsatı sunacak

Ziyarette, 8 gece 7 gün sürecek “Tara Na Sa Pinas” etkinliği hakkında detaylı bir sunum yapıldı. Büyükelçi Bensurto, etkinliğin hem turistik hem ticari nitelikte olacağını, İzmirli ve Filipinli firmaların bir araya geleceği ikili görüşmelerin gerçekleştirileceğini aktardı.

Ayrıca Türk vatandaşlarının Filipinler’e 30 güne kadar vizesiz seyahat edebilmesi, İzmirli iş insanlarına kolaylık sağlayacak.

“Filipinler, İzmirli firmalar için yeni bir pazar”

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoğlu, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin coğrafi uzaklığa rağmen ivme kazandığını belirterek şunları söyledi:

“Savunma, tarım ve elektronik gibi sektörlerde ciddi fırsatlar görüyoruz. Sayın Büyükelçi’nin paylaştığı bu etkinlik, İzmir iş dünyası için önemli bir adım. Kentimizin yeni pazarlara açılması, Odamızın öncelikli hedeflerinden biri. Vize kolaylığı sayesinde Filipinler’de İzmirli firmalarımızın avantajlı olacağına inanıyoruz.”

Kardeş Oda Anlaşması gündemde

Görüşmelerin sonunda, İzmir Ticaret Odası’nda Filipinler Ülke Tanıtım Etkinliği ve İkili İş Görüşmeleri düzenlenmesi kararlaştırıldı. Ayrıca etkinlik sonrasında iki ülke arasında Kardeş Oda Anlaşması imzalanması yönünde fikir birliğine varıldı. Bu adımların, İzmir’in ihracat ağını Asya-Pasifik bölgesine genişletmesi açısından stratejik önem taşıdığı değerlendiriliyor.