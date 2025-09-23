Son Mühür - Fenerbahçe’de gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulun ardından camiadan gelen tebrik mesajlarına bir yenisi daha eklendi. Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hem yeni başkan Sadettin Saran’ı tebrik etti hem de eski başkan Ali Koç’a hizmetleri için teşekkür etti.

Sadettin Saran'a tebrik mesajı

Bağış mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Çocukluğumuzdan bu yana renklerine gönül verdiğimiz Fenerbahçe camiasının yeni Başkanı sevgili dostum Sayın Sadettin Saran ve bugün yönetim kuruluna seçilen arkadaşlarını kutluyor, takımımıza uzun yıllar çok önemli hizmetleri olan sevgili dostum Sayın Ali Koç ve arkadaşlarına emekleri için teşekkür ediyorum. Bugün muazzam bir demokrasi örneği veren tüm Fenerbahçe camiasına tebrikler"

Egemen Bağış’ın paylaşımı, Fenerbahçe camiasında seçim sonrası birlik ve dayanışma mesajı olarak değerlendirildi.