Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir'de kentsel dönüşüm projesindeki usulsüzlük iddiaları üzerine başlatılan İZBETON operasyonunda adliyeye sevk edilen şüphelilerin ‘yurt dışı yasağı’ şartıyla serbest bırakıldıkları öne sürüldü.

Şüphelilerin yakınları sevinç gözyaşlarını tutamadı...

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, İZBETON ile S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi arasında imzalanan sözleşme mercek altına alınmıştı. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapılan bilirkişi incelemesinde, 23 İZBETON çalışanının sigorta primlerinin Örnekköy 4’üncü etapta çalışmış gibi gösterildiği tespit edildi. Bu tespit üzerine 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında, 2022 yılında İZBETON’un inşaat işini kooperatife devretmesine rağmen bazı çalışanların hala İZBETON bünyesinde çalışıyormuş gibi gösterildiği, bu kapsamda maaş ve sigorta prim ödemelerinin yapıldığı iddia edilmişti. Dün gece hamile olduğu belirtilen bir şüpheli serbest bırakılırken, kalan 21 şüphelinin de bugün mahkeme tarafından ‘Yurt dışı yasağı’ şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. İzmir Bayraklı’daki Adliye önünde yakınlarını bekleyen aileler büyük sevinç yaşadı.