Ege Bölgesi balıkçıları, bu sezon "Vira Bismillah" diyerek çıktıkları denizden bol ve bereketli avlarla dönüyor. Bölgedeki balıkçılık faaliyetlerinin Enez'den Didim'e kadar geniş bir alanda hava koşullarının elverişliliği sayesinde yoğun bir şekilde sürdüğünü belirten İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, bu sezonun verimli geçtiğini doğruladı. Avlanan türler arasında başta hamsi olmak üzere sardalya, çipura, dil balığı, istavrit ve diğer pek çok deniz ürünü bulunuyor. Ancak, bölgedeki av bolluğuna rağmen, özellikle hamsiye olan hem yurt içi hem de uluslararası yoğun talep, piyasada önemli bir fiyat artışına neden olmuş durumda.

Küresel talep ve Karadeniz kıtlığı fiyatları uçuruyor

Hamsiye olan talebin yükselmesinde iki ana faktör etkili oluyor: Karadeniz'deki hamsi azlığı ve Avrupa ülkelerinden gelen büyük ihracat talebi. Başkan Çakan'ın aktardığı bilgilere göre, sadece İtalya, İspanya ve Portekiz'e bu yıl içerisinde 2 bin 241 ton civarında hamsi gönderildi. Canlı ve dondurulmuş olarak gönderilen hamsi, dünya çapında en çok kabul gören balık türü olarak öne çıkıyor. Ayrıca, yurt dışına satılan diğer deniz ürünleri arasında 1621 ton sazan, 600 ton gümüş balığı ve 588 ton karides gibi önemli miktarlar bulunuyor.

İzmir Balık Hali'nde hamsi mezadı ve fiyatlar

Yurt içinden de yoğun ilgi gören hamsi, Türkiye'nin birçok ilinden gelen tüccarların İzmir Balık Hali'nde buluşma noktası haline geldi. Başta hamsi olmak üzere alınan balıklar, soğuk hava depolu kamyonlarla yurdun dört bir yanına sevk ediliyor. Talep fazlası nedeniyle bazı balıkçılar, ürünlerini fiyat artışını daha da tetikleyen mezat usulüyle satışa sunuyor. Hal çıkış fiyatlarına bakıldığında, hamsinin kalitesine göre kilogram fiyatı 250 TL ile 300 TL arasında değişiyor. Başkan Çakan, piyasada oluşan bu arz-talep dengesizliğinin fiyatları yükselttiğini teyit ederek, "Balık çok ancak talep inanılmaz boyutlarda. Bu da haliyle fiyatı yükseltiyor" yorumunda bulundu.

Tüketiciye sağlıklı ve ekonomik alternatif çağrısı

Yüksek hamsi fiyatları nedeniyle bütçesi zorlanan tüketicilere alternatif bir öneride bulunan Başkan Çakan, sardalyayı işaret etti. Tüketicilerin daha ekonomik olması sebebiyle sardalyaya yönelmesi gerektiğini belirten Çakan, sardalyanın besin değeri açısından hamsiden farksız, hatta daha yağlı ve önemli bir protein kaynağı olduğunu vurguladı. Şahin Çakan, "Hamsi piyasası yüksek seyrediyorken sardalyayı öneriyorum. O, Ege'nin kuru fasulyesidir" diyerek, vatandaşları sağlıklı ve bütçe dostu olan bu balık türünü tüketmeye davet etti. Bu çağrı, piyasa koşulları karşısında tüketicilere pratik bir çözüm sunmayı amaçlıyor.