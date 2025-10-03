Son Mühür / Yiğit Uzun - Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Eylül ayında 1 milyar 545 milyon dolarlık dış satıma imza attı. 2025 yılının Ocak-Eylül döneminde toplam ihracat 13 milyar 706 milyon dolara ulaştı. Son 12 ayda ise yüzde 2’lik artışla 18 milyar 501 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Sektörel Dağılım

Sanayi ihracatı 754 milyon dolarla ilk sırada yer alırken, tarım ihracatı 647 milyon dolara ulaştı. 202 milyon dolarlık performansıyla Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği zirvedeki konumunu korudu.

Ege Tütün İhracatçıları Birliği yüzde 46 artışla 108 milyon dolar ihracat yaparak en yüksek büyüme oranını yakaladı.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği yüzde 12 artışla 166 milyon dolar döviz kazandırdı.

Ege Maden İhracatçıları Birliği yüzde 30 artışla 142 milyon dolara ulaştı.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 113 milyon dolar,

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 101 milyon dolar,

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 79 milyon dolar,

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği yüzde 5 artışla 76 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Diğer birliklerde ise rakamlar şu şekilde oldu:

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri : 54 milyon dolar

Ege Tekstil ve Hammaddeleri : 25 milyon dolar

Ege Zeytin ve Zeytinyağı : 23 milyon dolar

Ege Deri ve Deri Mamulleri: 11 milyon dolar

“280 Milyar Dolar Uzak Bir Hedef”

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, ihracatçının karşılaştığı maliyet baskılarına dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundu:

“Enflasyon verileri, ihracatçılarımızın yaşadığı zorluğu net şekilde ortaya koyuyor. TÜFE ve ÜFE arasındaki fark daralırken, kira, sağlık, eğitim ve ulaşım gibi hizmet kalemlerinde katılık devam ediyor. 280 milyar dolar ihracat hedefi bizim için artık ulaşılması güç bir hedef haline geldi. Parite bu ay ihracatımıza 557 milyon dolarlık katkı sağladı, buna rağmen gerideyiz. Bu da bazı politikalarda yanlış adımlar atıldığını gösteriyor. Enerji, işçilik ve lojistikteki artış, Türkiye’yi rakiplerine kıyasla daha pahalı bir üretim merkezi yapıyor. Enflasyonun kontrol altına alınması yalnızca tüketici için değil, ihracatçının küresel rekabet gücü için de hayati önem taşıyor. Finansmana erişim zorlukları, yüksek faiz ve küresel talepteki belirsizlikler ihracatçımızın elini zayıflatıyor.”