Son Mühür/ Seçil Ünlü - Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ve Ege Genç İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (EGİFED) iş birliğiyle düzenlenen EGİAD Ticaret Köprüsü, 11. kez gerçekleştirildi. İş dünyasında networking olanaklarını genişletme hedefiyle düzenlenen etkinlik, yaklaşık 70 iş insanının katılımıyla yoğun ilgi gördü.

Bugüne kadar binin üzerinde iş insanını bir araya getirerek yeni ticari iş birliklerinin ortaya çıkmasına katkı sağlayan etkinlik, bölgesel ekonomiye dinamizm kazandıran örnek organizasyonlardan biri olmayı sürdürüyor.

Genç iş dünyasına güçlü bir iş ağı

Sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren 900’ü aşkın üyesi ve temsil ettiği 3.500 şirketle EGİAD, bölge ekonomisinin önemli aktörleri arasında yer alıyor. Eğitimler, ticaret köprüleri, sektörel etkinlikler ve uluslararası misyon gezileriyle üyelerinin rekabet gücünü artırmayı amaçlayan dernek, bu yılki buluşmada EGİFED çatısı altındaki Akhisar, Balıkesir, Bandırma, Denizli, Manisa, Nazilli, Erdek ve Bergama GİAD temsilcilerini de ağırladı. Dokuz derneğin bir araya gelmesiyle oluşan geniş yapı, genç iş dünyası için güçlü bir sinerji kaynağı oluşturdu.

İş birliği ve dayanışma vurgusu

EGİAD Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi – Tarihi Portekiz Sinagogu’nda gerçekleşen program, EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı M. Kaan Özhelvacı ile EGİFED Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer’in açılış konuşmalarıyla başladı. Özhelvacı, Ticaret Köprüsü’nün yalnızca bir tanışma etkinliği olmadığını vurgulayarak şunları söyledi: “Bu etkinlik, üyelerimizin birbirini daha yakından tanımasını ve yeni ticari bağlar kurmasını sağlayan stratejik bir platformdur. İş dünyasının hızla değişen dinamikleri içinde güçlü ilişki ağlarına sahip olmanın rekabet avantajı sağladığına inanıyoruz.”

EGİFED Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer ise federasyonun bölgesel birlikteliği güçlendiren yapısına dikkat çekerek, “EGİFED, farklı sektörlerdeki bilgi birikimini ortak akılla buluşturan güçlü bir çatı kuruluşudur. Ticaret Köprüsü’nün 11. buluşması, örgütlü dayanışmanın bölgesel ticarette nasıl yeni açılımlar yarattığını bir kez daha gösterdi” dedi.

Networking’e yoğun ilgi

Etkinliğin moderatörlüğünü EGİAD Genel Sekreter Yardımcısı Ezgi Eroğlu üstlendi. Katılımcılar networking oturumlarında firmalarını tanıtarak çalışma alanlarını paylaştı ve yeni iş birliklerine yönelik temaslarda bulundu. Çok sayıda yeni bağlantının kurulduğu etkinlik, EGİAD’ın üyelerine sunduğu sosyal sermaye gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Güvene dayalı bir iş birliği kültürü

Geleneksel hale gelen EGİAD Ticaret Köprüsü buluşmaları, yalnızca ticari fırsatlar yaratmakla kalmıyor; genç iş insanları arasında güvene dayalı, uzun soluklu iş birliği kültürünün gelişmesine de katkı sağlıyor.