Havaların soğumasıyla birlikte denizlerde bolluk dönemi başladı. Uzmanlara göre kasım ayı, balıkların en yağlı ve en lezzetli olduğu dönemlerden biri. Bu dönemde tüketilen deniz ürünleri, vücudu hastalıklara karşı korurken kalp ve beyin sağlığını da destekliyor. İşte kasım ayında sofralarda yerini alması önerilen en besleyici balıklar...

Hamsi: Karadeniz’in küçük devi

Karadeniz’in simgesi hamsi, kasım ayında tam yağlanma dönemine giriyor. İçeriğindeki yüksek omega-3, kalsiyum ve D vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirirken kalp-damar sağlığını da destekliyor. Uzmanlar, hamsinin besin değerini korumak için kızartma yerine buğulama veya fırında pişirme yöntemlerini tavsiye ediyor.

Palamut: Enerji ve tokluk deposu

Kasım, palamut sezonunun en bereketli zamanı. Etli yapısı ve somonla yarışan omega-3 oranıyla dikkat çeken palamut, uzun süre tokluk hissi sağlıyor. Protein açısından zengin bu balık, soğuk havalarda vücut direncini artırmak için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Lüfer: Beyin gelişimini destekleyen lezzet

Denizlerin en lezzetli balıklarından lüfer, kasım ayında en olgun haline ulaşıyor. B12 vitamini, fosfor ve selenyum bakımından zengin olan lüfer, özellikle çocukların beyin gelişimine katkı sağlıyor. Hem besleyici hem de aromatik tadıyla sofralarda özel bir yer ediniyor.

Çipura ve levrek: Sağlıklı protein kaynakları

Kasım ayında denizden en taze haliyle çıkan çipura, yüksek protein ve D vitamini içeriğiyle kas ve kemik sağlığını destekliyor. Levrek ise kalp dostu doymamış yağ asitleriyle öne çıkıyor. Her iki balık da fırında veya ızgarada pişirildiğinde hem besin değerini hem lezzetini koruyor.

Uskumru ve mezgit: Kalp dostu ve hafif seçenekler

Kasımda bolca avlanan uskumru, omega-3 zenginliğiyle kalp ve damar sağlığını koruyor, sinir sistemi üzerinde olumlu etkiler gösteriyor. Düşük yağ oranıyla öne çıkan mezgit ise diyet yapanlar için ideal bir tercih. Yüksek protein ve iyot içeriği sayesinde vücut direncini artırıyor.

Uzmanlardan önemli uyarı

Beslenme uzmanları, balığın besin değerini korumak için kızartma yönteminden kaçınılması gerektiğini vurguluyor. En sağlıklı pişirme teknikleri olarak buğulama ve ızgara öneriliyor. Ayrıca haftada en az iki kez balık tüketmenin kalp-damar sağlığı üzerinde koruyucu etki sağladığı belirtiliyor.

Kasım sofralarına denizden gelen sağlık

Kasım ayı, hem lezzet hem sağlık açısından balık tüketiminin en uygun zamanı olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, mevsiminde tüketilen balıkların vücuda enerji, dirilik ve bağışıklık kazandırdığını belirtiyor. Denizlerin bereketiyle dolan bu ayda, sofralara hem tazelik hem şifa taşımak mümkün.