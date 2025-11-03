İzmir’in Bornova ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, Cadılar Bayramı kutlamasına katılan 16 yaşındaki lise öğrencisi Alp Sirek hayatını kaybetti. Gençler, etkinlik öncesinde Bostanlı sahilindeki bir marketten aldıkları alkolü enerji içeceğiyle karıştırıp içti. Ardından kutlamanın yapılacağı mekana geçtiler ve burada Alp fenalaştı.

Alp Sirek neden öldü?

Etkinliğin ilerleyen saatlerinde, saat 20.00 civarında, Alp Sirek birden fenalaştı. Arkadaşları hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulans, Alp Sirek'i Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Fakat doktorların çabalarına rağmen hayata döndürülemedi ve Alp Sirek hastanede yaşamını yitirdi.

Ailesinin de bilgisiyle kutlamaya katıldığı öğrenilen Alp Sirek’in cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi. Otopsinin ardından defin işleminin Doğançay Mezarlığı’nda gerçekleşeceği aktarıldı. Bu olay sonrasında güvenlik güçleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı ve çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri inceleniyor.

Yetkililer soruşturmayı sürdürüyor ve olayın tüm yönleri araştırılıyor. Toplumda ise gençlerin sağlığını korumak adına ailelere, eğitim kurumlarına ve gençlere önemli sorumluluklar düştüğü vurgulanıyor.

Alp Sirek kimdir?

Alp Sirek, İzmir’de Atakent Anadolu Lisesi 11. sınıfta okuyan bir lise öğrencisiydi. 16 yaşında yaşamını yitirdi ve geride müzikle ilgilendiği, gitar çaldığı görüntüler kaldı. Alp’in yaşamından geriye gitar çaldığı bazı görüntüler kaldı. Olay, özellikle gençler arasında alkol ve enerji içeceği gibi tehlikeli karışımların oluşturabileceği sağlık risklerine dikkat çekti. Uzmanlar, benzer karışımların ciddi sonuçlara yol açabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.