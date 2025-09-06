Ege Denizi’nde, Saros Körfezi açıklarında Türk ve Yunan balıkçıları arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan olay, Türk balıkçılar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

Gerginlik Semadirek Adası açıklarında başladı

İddiaya göre olay, Semadirek Adası ile Enez arasında meydana geldi. Yunan balıkçı teknelerinin Türk teknelerinin üzerine sürmesiyle başlayan gerginlik kısa sürede büyüdü.

Türk balıkçılar sessiz kalmadı

Türk balıkçılar, Yunan teknelerinin tacizine karşı hızlı bir şekilde organize oldu. Haberleşme sistemleri üzerinden birbirleriyle iletişim kuran Türk gırgır ve trol tekneleri, bölgeye hareket ederek Yunan teknelerine karşılık verdi.

Yunan tekneleri geri püskürtüldü

Birlik halinde hareket eden Türk balıkçılar, Yunan teknelerini Türk kara sularına kadar takip ederek geri püskürttü. Bu sırada yaşanan gergin anlar cep telefonuyla kaydedildi ve görüntüler kısa sürede gündem oldu.

Ege’de süregelen gerilim

Türk ve Yunan balıkçıları arasında zaman zaman benzer gerginlikler yaşanırken, son olay Saros Körfezi’nde yeniden iki taraf arasındaki tansiyonun yükselmesine neden oldu.

