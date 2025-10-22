Son Mühür/ Beste Temel - Ege Üniversitesi ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi iş birliğiyle geliştirilen “Antikanser Aktivitesi Olan Gypsogenin-Amin Yarı Sentez Türevi Bileşikler” başlıklı çalışma, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından uluslararası patentle tescillendi.

Kanser tedavisine katkı sağlayacak buluş

Ege Üniversitesi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi bilim insanlarının ortak çalışması sonucunda geliştirilen “Antikanser Aktivitesi Olan Gypsogenin-Amin Yarı Sentez Türevi Bileşikler ve Bu Bileşiklerin Sentez Yöntemleri”başlıklı buluş, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından “Uluslararası Patent” almaya hak kazandı.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, EÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Safiye Emirdağ’ı ve proje ekibini tebrik etti. Prof. Dr. Budak, “Üniversitemizde geliştirilen projeler artık yalnızca bilimsel çalışma olarak kalmıyor, ürüne dönüşüyor. Kanser tedavisinde etkili sonuçlar sunabilecek bu buluş, yerli ve milli ekonomiye de katkı sağlayacaktır” dedi.

Doğal bileşikten güçlü antikanser etki

Buluş hakkında bilgi veren Doç. Dr. Safiye Emirdağ, yapılan çalışmanın, çöven bitkisinden elde edilen gypsogenin bileşiği temel alınarak yürütüldüğünü belirtti. Emirdağ, “Buluş, gypsogenin bileşiğinin antikanser aktiviteye sahip amin türevlerini ve bu türevlerin sentez yöntemlerini kapsıyor. Bu bileşikler, farklı insan kanser hücre hatlarında etkinlik gösteriyor ve kanserli hücrelerin direnç geliştirmesini engelleme potansiyeline sahip. Özellikle bu bileşiklerin, referans ilaç olarak bilinen imatinib’den daha güçlü etki göstermesi dikkat çekici bir sonuç” ifadelerini kullandı.

“Doğal kaynaklı üretim ekonomik avantaj sağladı”

Doç. Dr. Emirdağ, geliştirdikleri bileşiklerin ekonomik açıdan da önemli olduğunu vurguladı: “Bu çalışma, doğal kaynaklı gypsogenin maddesinden türetilen yeni bileşiklerin üretimini kapsıyor. Doğal ürünün bir miligramı piyasada yaklaşık 200 Euro değerinde. Ancak ekibimiz, geliştirdiği sistem sayesinde bu bileşiği yerli imkânlarla elde etmeyi başardı. Bu durum, hem bilimsel hem de ekonomik açıdan büyük bir adım.”

Bilimsel başarı uluslararası düzeyde tescillendi

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü’nden Doç. Dr. Safiye Emirdağ öncülüğünde yürütülen çalışma, Türkiye’nin bilimsel üretkenliğini ve yenilik kapasitesini bir kez daha ortaya koydu. Patent tesciliyle birlikte buluşun, kanser tedavisinde yeni nesil ilaç araştırmalarına ışık tutması hedefleniyor.