Beş yıl önce ileri evre kalın bağırsak kanseri teşhisi konan Huriye Kuyucu, karaciğerinde her iki lobda çok sayıda metastaz bulunmasına rağmen İzmir Medical Point Hastanesi’nde gerçekleştirilen iki aşamalı özel cerrahi müdahale sayesinde sağlığına kavuştu. Kuyucu, ameliyat sonrası yaşadığı süreci, "Hayata yeniden tutundum, nefes aldım" sözleriyle özetledi.

Basit şikayetler büyük tehlikeyi ortaya çıkardı

Huriye Kuyucu’nun tedavi süreci, sadece halsizlik ve terleme şikayetiyle başladı. Ancak kısa sürede aileyi büyük bir sınav bekliyordu. Kuyucu, o anları şöyle anlattı: "Kontrolden sonra kızımla yemeğe gitmeyi planlıyorduk.

Sonuçlar hayatımızı tamamen değiştirdi. Dünya başıma yıkıldı ama pes etmedim. Yüzde 1 bile olsa şansımı denemek istedim. Ameliyat sonrası adeta yeniden doğdum. Çocuklarımın büyüdüğünü görmek en büyük mutluluğum."

Türkiye’de öncü cerrahi uygulama

İzmir Medical Point Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü’nden Doç. Dr. Can Karaca, uygulanan yöntemin dünyada 2012’den itibaren uygulanmaya başlandığını belirtti. Doç. Dr. Karaca, yöntemi şöyle açıkladı: "İki aşamalı cerrahide önce karaciğerin sağlıklı lobu büyütülüyor, ardından tümörlü kısım çıkarılıyor.

Huriye Hanım’ın ameliyatı Türkiye’de bu yöntemin ilk uygulamalarından biriydi. Bugün beş yılın sonunda hastalığı tamamen geride bırakmış olması, yöntemin etkinliğini gösteriyor."

Dr. Karaca, bu tür operasyonların yalnızca donanımlı merkezlerde ve deneyimli ekiplerle gerçekleştirilebileceğini vurguladı: "Bu yöntem, geçmişte tedavi edilemez kabul edilen karaciğer metastazlı hastalara umut sunuyor.

Başarı, cerrahın yanı sıra onkologlar, yoğun bakım ekipleri, hemşireler ve tüm hastane personelinin ortak çabasına bağlıdır. Hastanın güveni de tedavinin temel taşlarından biridir."

Yeniden hayata sarılmak

Ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Huriye Kuyucu, benzer durumda olan hastalara moral verdi: "Korkmasınlar, güvendikleri doktorlarına teslim olsunlar. Ben yeniden nefes aldım, hayata tekrar sarıldım."