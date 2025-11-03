Son Mühür/ Merve Turan- Ege Üniversitesi (EÜ), üniversite-sanayi iş birliği alanındaki öncü çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek, özel sektörle olan bağlarını kuvvetlendirmeye devam ediyor. EÜ Nükleer Bilimler Enstitüsü ile Moltek Sağlık Hizmetleri Üretim ve Pazarlama A.Ş. arasında, nükleer bilimler alanında büyük önem taşıyan bir iş birliği protokolü imzalandı. Bu stratejik ortaklık, Türkiye'de nükleer bilimler eğitimi, araştırması ve radyofarmasötik üretimi konularında yeni bir dönemi başlatmayı hedefliyor.

İş birliği protokolü resmiyet kazandı

Protokol imza töreni, Ege Üniversitesi ve Moltek A.Ş.'den üst düzey yöneticilerin katılımıyla gerçekleştirildi. EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlkin Şengün, Nükleer Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sabriye Yuşan, Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Çiğdem İçhedef ve Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. F. Zümrüt Biber Müftüler üniversiteyi temsil etti. Özel sektör tarafında ise Moltek A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Serkan Kazan, Operasyon Müdürü Teksin Begeç, İş Geliştirme Müdürü Salih Aydın ve Operasyon Direktörü Hakan Demirci hazır bulundu. Bu geniş katılım, projenin her iki kurum için taşıdığı stratejik değeri ortaya koydu.

Yeni nesil radyonüklid üretimi için kritik adım

İmzalanan protokolün detayları hakkında bilgi veren EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlkin Şengün, iş birliğinin temel amacının üniversitenin akademik ve teknolojik kapasitesini artırmak olduğunu belirtti. Prof. Dr. Şengün, "Bu protokol kapsamında, Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü bünyesinde, Moltek A.Ş.'nin önemli desteğiyle bir proton hızlandırıcı tesisi kurulması planlanmaktadır. Bu son teknoloji tesis, ülkemiz için büyük önem arz eden yeni radyonüklidlerin ve radyofarmasötiklerin üretimine, bu alandaki eğitim faaliyetlerine ve yoğun Ar-Ge çalışmalarına ev sahipliği yapacaktır," şeklinde konuştu.

Ayrıca, iş birliği yalnızca tesis kurulumuyla sınırlı kalmayacak. Protokol, nükleer bilimler alanında bilgi paylaşımını ve kapasite gelişimini teşvik etmek amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde kongreler, sempozyumlar, kurslar, staj programları ve ortak proje faaliyetleri düzenlenmesini de içeriyor. Bu entegre yaklaşım, Ege Üniversitesi'nin nükleer bilimler alanında hem eğitim hem de uygulama merkezi olma yolundaki iddiasını pekiştiriyor.