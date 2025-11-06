Son Mühür/ Beste Temel - Ege Üniversitesinde (EÜ) “Cumhuriyet ve Atatürk” etkinlikleri çerçevesinde, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü (TDAE) tarafından “Atatürk Döneminde Modern Türkiye’nin İnşası: Ekonomi, Nüfus ve Tarım” adlı panel düzenlendi.

Panelin moderatörlüğünü TDAE Müdürü Prof. Dr. Abdullah Temizkan üstlendi. Celal Bayar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Yakınçağ Tarihi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferhat Berber ile TDAE Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Hamit Özman ve Doç. Dr. Mehmet Fatih Sansar konuşmacı olarak yer aldı. Etkinlik, TDAE Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

“Atatürk’ün reformlarını somut yönleriyle ele almalıyız”

Panelin açılışında konuşan Prof. Dr. Abdullah Temizkan, Atatürk dönemi politikalarının doğru şekilde anlaşılması gerektiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: “Atatürk’ü yalnızca anmakla kalmamalı, reformlarının ölçülebilir, somut yönlerini de incelemeliyiz. Modern Türkiye’nin ekonomi, nüfus ve tarım politikaları üzerinden değerlendirilmesi, o dönemin vizyonunu daha net anlamamızı sağlar. Ulus olmak, sadece ortak geçmişe değil, geleceğe dair vizyon oluşturmaya dayanır. Bu bilinçle hareket etmeliyiz.”

“Atatürk dönemi ekonomik mucizelerle dolu”

Atatürk döneminin ekonomi politikalarını anlatan Doç. Dr. Hamit Özman, dönemin dünya koşullarına karşın büyük başarılar içerdiğini ifade etti: “Cumhuriyet, savaş yorgunu bir toplumdan güçlü bir ekonomik yapı çıkardı. İzmir İktisat Kongresi ile Batı ile entegrasyon mesajı verildi. Büyük Buhran sonrasında uygulanan devletçilik modeli özel sektörü dışlamadı. 1923–1929 arasında yıllık ortalama yüzde 10,9 büyüme sağlandı, bütçe açık vermedi, enflasyon baskılanarak Türk lirası değer kazandı. Bu dönem yalnızca bağımsızlık değil, ekonomik kalkınma mucizesidir.”

“Sağlıklı nüfus devlet politikası haline geldi”

Nüfus politikalarını aktaran Doç. Dr. Ferhat Berber ise şunları kaydetti: “Cumhuriyet yönetimi, savaşlar sonrası nüfus kaybına uğramış, salgın hastalıklarla mücadele eden bir toplum devraldı. Atatürk döneminde nüfus hem nicelik hem nitelik bakımından ele alındı. Sağlık kurumları kurulup seferberlik başlatıldı, ailelere teşvikler sağlandı. Ancak kadınlara baskı uygulanmadı; sosyal hayata katılım teşvik edildi.”

“Bilim temelli tarım modeli inşa edildi”

Tarım politikalarına dair sunum yapan Doç. Dr. Mehmet Fatih Sansar, Cumhuriyetin tarım vizyonuna dikkat çekti:

“Atatürk’ün tarım politikaları yalnızca vergi reformlarına dayanmadı. Yüksek Ziraat Enstitüsü kuruldu, uzmanlar yetiştirildi, tarım araştırma merkezleri açıldı. Bornova’da zeytincilik, Adana’da tohum ıslahı, Manisa’da bağcılık gibi bölgesel ihtisas merkezleri oluşturuldu. Bugün bile bu model tarım politikalarına ışık tutuyor.”