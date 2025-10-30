Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Gezici Kütüphanesi, 2025-2026 akademik yılıyla birlikte her cuma Ege Üniversitesi Metro durağında öğrencilerin hizmetine sunuldu. Uygulama, gençlerin kitaba erişimini artırmayı ve okuma kültürünü güçlendirmeyi hedefliyor.

Ege Üniversitesi’nde haftalık kütüphane hizmeti

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gezici Kütüphane projesiyle üniversite gençliğinin bilgiye erişimini destekleyen yeni bir adım attı. Araç, artık her cuma Ege Üniversitesi Metro durağında konumlanarak öğrencilere kitap ödünç alma fırsatı sağladı. Böylece kampüs yaşamına kültürel bir katkı sunuldu ve gençlerin kitabı daha erişilebilir şekilde edinmesi mümkün hale geldi.

Kapsayıcı hizmet yaklaşımı

Kütüphaneler Şube Müdürlüğü; çocuklara, gençlere, kadınlara ve özel gereksinimli bireylere ulaşma hedefi doğrultusunda bilgiye erişimde fırsat eşitliğini esas aldı. Bu kapsamda yürütülen Gezici Kütüphane hizmeti, yeni akademik yılda Ege Üniversitesi öğrencilerinin kullanımına açıldı. Öğrenciler, araç üzerinden hızlıca üyelik oluşturarak ödünç kitap alabildi. Hizmetin yakın dönemde farklı kampüslere de taşınması planlandı.

4 bin 615 eser, 4 bin 177 üye

Gezici Kütüphane, kent merkezi dışındaki bölgelerde binlerce kişiyi kitap ile buluşturan kapsamlı bir kültür hizmeti niteliği taşıdı. Araçta toplam 4 bin 615 Türkçe eser yer aldı. Ayrıca 4 bin 177 üye sisteme kaydedildi ve her üye aynı anda iki kitabı 21 gün süreyle ödünç alabildi. Gezici Kütüphane yalnızca kitap sağlamadı; origami, zeka oyunları, satranç gibi etkinliklerle çocuklara ve gençlere sosyal öğrenme alanları da kazandırdı.