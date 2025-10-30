Son Mühür/ Osman Günden - Ege Üniversitesi’nde İŞKUR Gençlik Programı kapsamında ayrılan 4 bin kontenjan için noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Program ile öğrencilerin iş deneyimi kazanması ve maddi destek alması hedefleniyor.

4 bin öğrenci için kura çekildi

Ege Üniversitesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve İŞKUR tarafından üniversite öğrencilerine iş deneyimi kazandırmayı amaçlayan İŞKUR Gençlik Programı kapsamında kura çekimi gerçekleştirildi.

İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Ege Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen program kapsamında, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ayrılan 4 bin kontenjan için noter huzurunda kura çekildi ve asil ile yedek öğrenciler belirlendi.

Başvuru sayısı 6 bini buldu

Kura, Ege Üniversitesi Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi’nde yapıldı. Törene Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversite üst yönetimi, noterlik ve İŞKUR temsilcileri ile öğrenciler katıldı. Konuşmasında programın önemine değinen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, üniversitenin kamu ve özel sektörle iş birliklerine büyük önem verdiğini belirtti.

“Geçen yıl 1.608, bu yıl 4 bin öğrenci faydalanacak”

Prof. Dr. Budak, öğrencilere sağlanan imkânları şu ifadelerle aktardı: “Geçtiğimiz yıl üniversitemizde 1.608 öğrencimiz programdan yararlandı. Bu yıl kontenjan sayısı 4 bine çıktı. Yaklaşık 6 bin başvuru yapıldı. Öğrenciler günlük 1.083 TL ödenek alıyor, tam çalışan bir öğrenci aylık yaklaşık 17 bin TL gelir elde edebiliyor. Sigortaları da yatırılıyor.”

Budak, öğrencilerin kampüste pek çok alanda görev alabildiğini belirtti: “Öğrencilerimiz sosyal ve kültürel etkinliklerde, araştırma ve idari süreçlerde, topluma hizmet projelerinde ve dijital dönüşüm çalışmalarında görev alabiliyor.”

“Öğrenci–personel bağı güçleniyor”

Rektör Budak, programın üniversite içi dayanışmayı da güçlendirdiğini ifade etti: “Hem öğrencilerimiz ile çalışanlarımız arasındaki bağ güçleniyor hem de gençlerimize önemli bir maddi destek sağlanmış oluyor. Programın üniversitemize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum.” Kura çekiminin ardından 4 bin öğrenci için asil ve yedek listeler açıklandı.