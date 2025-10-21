Son Mühür- Karşıyaka Bostanlı Pazar Yeri’nde 1 Kasım’dan itibaren her cumartesi günü düzenlenecek olan Bostanlı Tekstil Günleri'nde İzmir’de üretilen ihraç fazlası tekstil ürünleri satışa sunulurken, farklı mahallelerden kaldırılacak ücretsiz servislerle izmirlilerin etkinliğe rahat ve kolay bir şekilde erişimi de sağlanacak.

Kaliteli ürünler

1 Kasım’dan itibaren her hafta cumartesi günü hizmet verecek olan Bostanlı Tekstil Günleri, bir yandan üretim fazlası ürünlerin israfının önüne geçerken diğer yandan İzmir’in ve Karşıyaka’nın yerel ekonomisine soluk aldıracak, İzmirlilerin kaliteli ürünlere uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlayacak.