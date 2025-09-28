Karşıyaka Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Muharrem Kazan, Foça'da katıldığı bir düğünde elinde tabancayla havaya ateş açarken, o anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Düğünlerde ve organizasyonlarda silahla havaya ateş açma olayı tepki toplamaya devam ediyor. Bu harekete bu kez de Karşıyaka Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü imza attı. Karşıyaka Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Muharrem Kazan, Foça'da gerçekleşen bir düğüne katılırken, elinde tabancayla havaya ateş açtı.

O anları sosyal medya hesabından paylaştı!

Kazan'ın havaya ateş etmesi sadece bununla sınırlı kalmadı. Kazan aynı zamanda havaya ateş ettiği anları sosyal medya hesabı üzerinden de paylaştı. Kazan'ın paylaşımı kısa sürede tepki toplarken Kazan, kısa süre içerisinde o görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden sildi.

Kazan'ın görüntüleri kaldırmasına rağmen, bu hareketi sosyal medyada büyük tepki topladı.