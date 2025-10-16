Son Mühür/ Beste Temel - Ege Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu’nun “2030’a Doğru Türk Yükseköğretiminin Yol Haritası” vizyonuyla uyumlu yapısıyla dikkat çekti. YÖKAK’tan beş yıllık tam kurumsal akreditasyon alan ilk devlet üniversitesi olan Ege, kalite ve sürdürülebilirlikte Türkiye’nin örnek kurumları arasında yer aldı.

Kalite odaklı kurumsal yapı güç kazandı

Ege Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu’nun “2030’a Doğru Türk Yükseköğretiminin Yol Haritası” vizyonuna paralel olarak kalite odaklı kurumsal yapısını güçlendirmeyi sürdürüyor. Eğitimde kaliteyi, öğrenci odaklılığı, ortak aklı ve veriye dayalı yönetimi esas alan Ege Üniversitesi, “Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek” mottosuyla Türk yükseköğretim sistemine örnek bir model oluşturdu.

Kalite ve akreditasyon süreçlerini bir kültür haline getiren üniversite, sürdürülebilir kalite yönetimi yaklaşımıyla araştırma üniversiteleri arasında öne çıktı.

Türkiye’de bir ilki başardı

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında Türkiye’de bir ilke imza atan Ege Üniversitesi, beş yıllık tam kurumsal akreditasyon alan ilk devlet üniversitesi oldu. Girişimcilik ekosistemi, yenilikçi eğitim modeli ve yüksek katma değerli akademik üretimiyle ulusal ve uluslararası arenada öncü konuma ulaşan üniversite, Türkiye’nin 23 araştırma üniversitesinden biri olarak konumunu güçlendirdi.

2017’de 11 olan akredite lisans programı sayısı 2025 yılı itibarıyla 79’a yükseldi. Ayrıca 70 programıyla Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosunu kullanma hakkı elde eden Ege Üniversitesi, bu alanda Türkiye birincisi oldu.

“Kalite odaklı kurumsal yapıya sahibiz”

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, kalite ve akreditasyon çalışmalarının üniversitenin temel kültürü haline geldiğini belirtti: “Ege Üniversitesi olarak YÖK’ün 2030 vizyonuyla tam uyumlu, kalite odaklı kurumsal bir yapıya sahibiz. Bilim ve teknoloji öncelikli ekosistemimizle, ülkemizin yükseköğretim hedeflerine nitelikli katkı sunmayı sürdürüyoruz. Kalite ve akreditasyon, yalnızca bugünün değil, geleceğin de temelidir. Öğrencilerimizi uluslararası standartlarda bir eğitim ortamında yetiştirmek en önemli hedefimizdir.”

“Kalite yönetimi kurumsal bir kültür haline geldi”

Pandemi gibi zor koşullarda dahi kalite çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Rektör Budak, “Tam akredite olan ilk devlet üniversitesi olarak 70. yılımızda 70 programımızla TYÇ logosu almaya hak kazandık. Ayrıca ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgeleriyle tüm idari ve akademik süreçlerimizi uluslararası standartlara taşıdık. Bu başarılar, sürdürülebilir kalite anlayışımızın bir yansımasıdır” dedi.

“Uluslararası tanınırlığımızı artıracağız”

Rektör Budak, kalite yolculuğunun kesintisiz süreceğini belirterek, “Tam akredite, öğrenci odaklı ve sağlık temalı araştırma üniversitemizin kurumsal gelişimine katkı sunan tüm mensuplarımıza teşekkür ediyorum. YÖK’ün 2030 vizyonu ile uyumlu hedeflerimiz doğrultusunda uluslararası tanınırlığımızı ve rekabet gücümüzü artırmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.