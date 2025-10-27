Son Mühür/ Merve Turan - Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu Otomotiv Teknolojisi Programı’na Renault Türkiye tarafından önemli bir ekipman desteği sağlandı. Motor ve şanzıman bağışlarıyla öğrenciler, otomotiv sektöründeki güncel teknolojileri uygulamalı olarak öğrenme fırsatı bulacak.

Üniversite–sanayi iş birliğine örnek destek

Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu Otomotiv Teknolojisi Programı, Renault Türkiye’nin Ren-Ser aracılığıyla gerçekleştirdiği bağışla eğitim altyapısını güçlendirdi. Bağış kapsamında programa; 3 motor, 1 manuel şanzıman, 2 elektrik motoru ve sürücüleri ile 6 otomatik şanzıman kazandırıldı.

Öğrencilere güncel teknolojiyle eğitim fırsatı

Sağlanan ekipman desteği sayesinde öğrenciler, otomotiv teknolojisindeki yeni sistemleri doğrudan uygulama imkânı elde edecek. Böylece teorik bilginin yanında, sektöre uygun pratik deneyim kazanma fırsatı da artacak.

“Üniversite–sanayi iş birliğinin örnek bir modeli”

Ege MYO Müdürü Prof. Dr. Emre Ercan, yapılan bağışın eğitim kalitesine önemli katkı sunduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu: “Otomotiv Teknolojisi Programımızın güçlü laboratuvar altyapısına katkı sağlayan bu destek, öğrencilerimizin sektöre daha donanımlı bireyler olarak hazırlanmasına büyük katkı sağlayacak. Üniversite–sanayi iş birliğinin güzel bir örneğini oluşturuyor. Renault Türkiye ve Ren-Ser yetkililerine teşekkür ediyorum.”

“Nitelikli teknik elemanlar yetiştirmeye devam edeceğiz”

Prof. Dr. Ercan, uygulamalı eğitimin önemine dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Ege Meslek Yüksekokulu olarak sektörün ihtiyaçlarına yanıt veren, yeniliğe açık ve üretken teknik elemanlar yetiştirmeye devam edeceğiz. Bu tür destekler, öğrencilerimizin mesleki yeterliliklerini geliştirmeleri açısından büyük önem taşıyor.”