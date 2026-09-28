Son Mühür- İzmir'de adından söz ettiren Ege Üniversite Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (URAP) tarafından açıklanan 2025-2026 Dünya Alan Sıralaması’nda 78 bilim alanının 10’unda dünya sıralamasına ismini yazdırdı. Geçtiğimiz yıl 9 farklı alanda yer alan Ege Üniversitesi, bu yıl Onkoloji alanında da ilk kez sıralamaya girdi ve alan sayısını 10'a yükseltti.

Ege Üniversitesi alan sayısını 10’a çıkardı

Bu yükselme ile birlikte Ege, Türkiye’de en fazla alanda yer alan üniversiteler arasında 12’nci, İzmir’de ise ilk sırada yer alma başarısı gösterdi.

Dünya sıralamasında dört alanda ilk 500’de

Ege Üniversitesi dünya genelinde en iyi dereceleri Cerrahi (391), Veteriner Bilimleri (430), Gıda Mühendisliği (489) ve Onkoloji (492) alanlarında elde etti. Ayrıca üniversite Veteriner Bilimleri’nde Türkiye üçüncüsü, Biyolojik Bilimler’de ise Türkiye dördüncüsü oldu. Tıp ve Sağlık Bilimleri alanında sıralamaya giren 82 Türk üniversitesi arasında 9’uncu sıraya çıkan Ege Üniversitesi, Veteriner Bilimleri ve Tarım alanlarında da geçen yıla göre yükselişini sürdürdü.

Rektör Alcı’dan başarı değerlendirmesi

Sıralamayı değerlendiren Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı, “Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı tarafından açıklanan 2025-2026 Dünya Alan Sıralaması’nda Üniversitemiz; uygulamaya dayalı yenilikçi eğitimi, nitelikli insan gücü, multidisipliner araştırma ekosistemi ile 10 bilim alanında yer alma başarısı gösterdi. Bu başarıyı bilim insanlarımızın nitelikli üretiminin, araştırma-geliştirme ve inovasyon kültürümüzün, kaliteli eğitim ve güçlü ekosistemimizin eseri olarak görüyorum.

Dünyanın önde gelen yükseköğretim kurumlarından birisi olma hedefimiz doğrultusunda; ulusal ve uluslararası yayınlardan bilimsel projelere, yenilikçi ve girişimci uygulamalı eğitim anlayışından global iş birliklerine kadar her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkemizin ‘Türkiye Yüzyılı’ ülküsü, ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ vizyonu ve kalkınma hedeflerine katkı sunuyor, Üniversitemizin her alanda bir önceki günden dahi iyi olması için var gücümüzle çalışıyoruz. Üniversitemizin başarısı için araştıran, üreten, çalışan akademisyenlerimize, araştırmacılarımıza ve mensuplarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

