Son Mühür / Yağmur Daştan – AK Parti İzmir Milletvekili ve önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir gençlik çalışmaları, üniversiteler ve öğrenci yurt yerleştirmeleriyle ilgili basın toplantısı düzenledi.

İzmir’de yoğun bir çalışma programı yürüttüklerinin altını çizerek açıklamalarına başlayan Kasapoğlu, “İzmirimizin her bir konusu, hemşehrilerimizin her bir derdi bizim derdimiz. Bu noktada da hem merkezi hükümet olarak yaptığımız çalışmalar hem de teşkilatımızın gayretleri devam ediyor. Hiçbir ayrım gözetmeksizin İzmir’in her bir noktasına dokunmak için yoğun çalışıyoruz. İzmir özel bir şehir; güzel İzmir ve gündemimiz gençlik. İzmir her şeyden önce gençlik şehri. Her yönüyle dinamizmi iddialı bir şekilde ortaya koyan bir şehir. Gençlik şehri olması bence listenin en başında. Çünkü İzmir dinamizmi sembolize ediyor. Gençler dediğimizde en önemli gündemlerden biri eğitim. Geçtiğimiz haftalarda ilk, orta ve lise okullarımız açıldı. Üniversitelerimizde de yeni bir akademik yılı başlıyor. Yeni akademik yılın tüm gençlerimize ve camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“1 milyona yakın güçlü bir kapasitemiz var”

İzmir’in bir gençlik ve üniversite şehri olduğunun altını çizerek açıklamalarını sürdüren Kasapoğlu, şunları söyledi: “İzmir üniversiteler şehri; birbirinden kıymetli üniversiteleri var. Yaklaşık 200 bine yakın üniversite öğrencisi var İzmir’de. Bu yıl da 42 bin 386 yeni üniversite öğrencisi sürece dahil oldu. Bunların bir kısmı İzmir’de yaşayıp yine İzmir’de eğitimine devam eden arkadaşlarımız, diğer kısmı da İzmir’e yeni gelen öğrenciler. 42 bin yeni üniversite öğrencimizle şehrimiz daha bir dinamizm kazandı ve şehrin gençlik kimliği artmış oldu. İzmir şehir olarak da caddeleriyle, sokaklarıyla, halkıyla ayrı bir üniversite kimliği size kazandırıyor. Bununla birlikte barınma konusu öne çıkıyor. Tüm dünyada barınma önemli kalemlerden biri. Bu yönüyle ülkemiz özellikle üniversite öğrencilerimiz artık çok güçlü bir altyapıya sahip. Yurtların 1 milyona yakın güçlü bir kapasitesi var. Alt yapısıyla itibariyle de karşılaştığımızda bazı ülke nüfuslarından bile daha güçlü bir yapıya, beş yıldızlı otel zincirleriyle rekabet edecek bir yatak kapasitesine sahibiz. Yurtlar, sadece barınma değil aynı zamanda sosyal alanlar. Gençlerin kendilerini konforlu hissetmek için ortaya konan hizmetler var. Kahvaltı, akşam yemeği, internet, spor, sanat, kütüphane hizmetleriyle adeta ikinci bir üniversiteyi yurtlarla gençlerimize sunuyoruz. Bu bir gurur tablosu… Bu gururun mimarı, her daim süreci yakından takip eden Cumhurbaşkanımız’a desteği için şükranlarımı sunuyorum.”

“Yurt kapasitesini yüzde 460 artırdık”

İzmir’de yurt kapasitesinin günden güne artırıldığının altını çizen Kasapoğlu, “Daha önce İzmir’e gelen öğrenci ‘Nerede kalacağım’ diye dert edinirdi. Artık gelinen noktada yurtla ilgili bir talep ya da ‘yedek’ gündemi İzmir’de kalmadı. Son 3 ila 4 yıldır İzmir’in böyle bir gündemi yok. Bu yıl başvuran 13 bin kişi yurtlara yerleşti; artık yurtlarımızda boş kapasiteden de bahsedebiliyoruz. Bu sürece yeni başvurmak isteyenler de yurtlarımıza başvurabilirler. Kapımız İzmir’deki tüm genç arkadaşlarımıza açık. 2002’de Türkiye’nin yurt kapasitesi 182 bin. 100 kişi başvuruyor, 10 kişi yerleşiyor. Şimdi yerleşme oranı yüzde 97. İzmir’de yerleştirme oranı 2002’de 9 bin. 100 kişi başvuruyor; 12 kişi yerleşiyor. Şimdi kapasite İzmir’de 42 bin; otel seviyesiyle rekabet edecek bir seviyede. Deprem riski olan 5 bin kapasiteli yeri de yıkıp yeniden yaptık. 19 Çiğli, Karabağlar, Bayraklı ve Bornova, Bergama, Tire, Bayındır’da yurtlarımız var. Urla’da adeta bir şehir inşa ettik. Kızlar her zaman önceliğimiz 42 bin kapasitenin 25 bini kız, 17 bini erkek. Şimdi 28 ayrı yurt kompleksiyle 42 bin kapasitemiz var; yüzde 460 artış söz konusu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi önemli bir başlangıç. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrası gelinen noktada yaklaşık 8 yıllık süreçte yüzde 270’lik bir kapasite artışı söz konusu” diye konuştu.

Yeni yurtların müjdesini verdi

“Bizim çalışma mantalitemizde mazeret yok, laf üzerine laf koymak değil; taş üzerine taş koyup üretmek var” sözleriyle devam eden Kasapoğlu, “Buca Tınaztepe'de yeni bir yurt inşa ediyoruz, 3 bin kişilik bir yurt projemiz. İhalesi tamamlandı, kazması vuruldu ve inşallah o da en kısa zamanda gençlerimizle buluşacak. Modernize etme çalışmaları da sıcak takibimizde. Yine Buca'da 1000 kişilik bir yurt planlamamız var. Çiğli Katip Çelebi Üniversitesinde yine 1000 kişilik bir planlama, 1000 kişilik bir proje söz konusu. Bir yandan yeniliyoruz, diğer yandan asırlık hizmet edecek bir altyapıyı ne yapıyoruz, hep birlikte inşa ediyoruz, inşa ettik. İhtiyaçları belirledik, taahhütlerimizi ifade ettik ve yerine getirdik. İnanın bunların hiçbirinin kurdelesini kesecek vaktimiz de olmadı” dedi.

"En pahalı yurt ücretimiz bin 590 lira"

Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü’nün özelleştirilmesiyle beraber uygulanana fahiş zamlar ile ilgili sorulan sorulara yanıt veren Kasapoğlu, “Onu üniversiteye soracaktınız. Ve o anlamda oradaki nasıl süreç var bilmiyorum. Ben bizim bakanlığımızın yurtlarından bahsediyorum. Bunlarla ilgili fiyatlar, rakamlar, süreçler konumuz değil. Elma ile armutu karıştırmayın. Bizim yurt ücretlerimiz 960 Türkiye’de bin 590 lira en pahalı yurt ücreti. Bizi başkalarıyla karıştırmayın. O yüzden siz bu anlamda konuları inceleyen biri olarak keşke bu rakamları daha önce de baksaydınız. Onu üniversiteye soracaktınız. Ve o anlamda oradaki nasıl süreç var bilmiyorum. Ben bizim bakanlığımızın yurtlarından bahsediyorum. Hükümet olarak ortaya koydu. Üniversitenin işletmesidir, özel işletmedir. Bunlarla ilgili fiyatlar, rakamlar, süreçler konumuz değil. Bizim konumuz; bizim yurtlarımız ve bizim Türkiye'deki yurt ücretimiz” dedi.

Akran zorbalığı çağrısı: Herkesin hassasiyet göstermesi lazım

Kasapoğlu, son dönemlerde sıkça tartışılan ‘akran zorbalığı’ konusuyla ilgili de “Akran zorbalığı önemli bir konu. Suça sürüklenen çocuklarla ilgili ciddi çalışmalar var ama bu konuda herkesin hassasiyetini koruması ve süreçle ilgili sorumluluk alması lazım. Eğitim camiasıyla ailesiyle medyasıyla herkesin hassasiyet göstermesi lazım. Özel çocuklarla ilgili komisyon ve rapor çalışmamız hızla devam ediyor. İzmir bizim için çok özel bir il. Hem çocuklarımız hem de ailelerimizle iletişim halindeyiz. Bu noktada ciddi aşamalar kaydettik. İzmir’de yaptığımız çalışmalar çok etkili oldu. Bir merkezin de İzmir’de oluşması önemli bir hedef, altyapısı üzerine çalışıyoruz” mesajı verdi.

Saygılı: Asıl sorumluluğumuz bu mirası geliştirebilmek

İzmir’in geçmişten bugüne gençliğin enerjisini ve üretkenliğini taşıyan müstesna şehirlerden biri olduğunun altını çizerek açıklamalarına başlayan İl Başkanı Bilal Saygılı da “Üniversiteleriyle, köklü kulüpleriyle, kültür ve sanat hayatıyla ülkemize nice değerli isim kazandırmıştır. Çünkü İzmir’in mayasında spor, hamurunda gençlik vardır. Bu şehir, daha çok Taçsız Krallar, daha çok Büyük Mustafalar çıkarmaya muktedirdir. Ancak İzmir’in gençlik birikimi yalnızca sporla sınırlı değildir. Bilimde, sanatta, kültürde ve girişimcilikte yeni başarı hikayeleri yazabilecek güçlü bir gençliğe sahiptir. Bizim için mesele, geçmişte yetişmiş büyük isimleri anmakla sınırlı değildir. Asıl sorumluluğumuz, bu mirası bugünün gençlerine taşımak ve onların yeteneklerini geliştirebilecekleri imkanları hazırlamaktır” dedi.

“Genç Ofisler gençlerin hayatına doğrudan dokundu”

Son 24 yılda İzmir’de gençlerin eğitimden barınmaya kültürden teknolojiye kadar geniş imlanlara ulaşması için önemli adımlar atıldığını da sözlerine ekleyen Saygılı, “Yeni öğrenci yurtları, gençlik merkezleri ve üniversitelerde kurulan Genç Ofisler gençlerimizin hayatına doğrudan dokundu. Çünkü bir şehrin gençliğine sahip çıkmak, o şehrin geleceğine sahip çıkmaktır. Gençlerimizin iyi şartlarda eğitim görmeleri, güven içinde barınmaları, bilimle, teknolojiyle, kültür ve sanatla buluşmaları geleceğe daha güçlü hazırlanmalarının temelidir. Bugün gençlik merkezlerimiz ve Genç Ofislerimiz; gençlerin yeni bilgiler öğrendiği, yeteneklerini geliştirdiği ve fikirlerini projeye dönüştürdüğü buluşma noktalarıdır. Öğrenci yurtlarımız da onların derslerine ve geleceklerine güven içinde odaklanmalarına imkan sağlamaktadır. Bir gence sunulan eğitim imkanı, kendisini geliştirebileceği bir sosyal ortam veya üniversite hayatını güven içinde sürdürebileceği bir yaşam alanı yalnızca bugünkü hayatını kolaylaştırmaz. O gencin yarına nasıl baktığını ve kendisine ne kadar güvendiğini de belirler” ifadelerini kullandı.

“İzmir’in gençlerine inanıyoruz”

“Dün bu şehirden şampiyonlar, sanatçılar ve bilim insanları çıktıysa bugün de yeni başarıların önünü açmak hepimizin sorumluluğudur” mesajı da veren Saygılı, “Geçmişten aldığımız bu mirası gençlerimizin enerjisi ve hayalleriyle geleceğe taşımalıyız. Gençlerimize güvenmek kadar, onları dinlemek ve ihtiyaçlarını doğru anlamak da önemlidir. Atılan her adımın ve yapılan her yatırımın onların hayatında gerçek bir karşılık bulmasını istiyoruz. Biz İzmir’in gençlerine inanıyoruz. Onların eğitimde, bilimde, teknolojide, kültürde, sanatta ve sporda elde edeceği her başarı İzmir’in geleceğini daha güçlü kılacaktır. Bizim görevimiz, İzmir’in her bir gencine kendi hikayesini yazabileceği imkanları sunmaktır. İnanıyorum ki İzmir, gençlerinin enerjisiyle yarın da gençliğin, bilimin, kültürün, sanatın ve sporun öncü şehirlerinden biri olmaya devam edecektir” diye konuştu.