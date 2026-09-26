Son Mühür / Atakan Başpehlivan YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir programının son durağında Büyükpark'ta Bornova’daki ön seçimi ziyaret ederek, kürsüden iktidarı eleştirerek, önemli açıklamalarda bulundu.

"Bize Sivas'ın doğusuna gelemez diyenler Ege'ye gelemez oldu"

Kürsüden gerçekleştirdiğine konuşmasında Bornova'da ortak akıl ile hareket edeceklerini vurgulayan YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Hiç şüphe yok ki, ben bugün uçakla buraya indim Gaziemir'e geçtik. İki adayımızın yarıştığı ilçe kongesini ziyaret etti. Ben, ortaokulu liseyi ve üniversiteyi okuduğum ilçe Bornova’dır. Aziz Kocaoğlu'nun katkılarını alıyoruz, kendisine yürekten teşekkür ederim. Bugün her 3 üyesinden, 2'sinin yeni üye olduğu ilçemizde, Türkiye için yeni bir adım atacağız. Bugün, tüm Bornova’da ortak akıl ile hareket edeceğiz dediler, ben Ertürk Çapın'a tüm emekleri için teşekkür ederim. İlk günden beri ağabey-kardeş ilişkileri olan vatandaşın oylarıyla göreve gelen hepimizi gururlandıran Ömer Eşki kardeşime de bu süreçteki katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün bir rekabet yerine hep birlikte ortak adayda kenetlenmişler. Yeni başkanımız Mübeccel Timaç'a da başarılar diliyorum. Bu partide üye söz sahibi olacak bunu hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Biz partimiz değişirse Türkiye değişir dedik ve değişim sloganıyla yola çıktık. Örgütümüze önem verdik ve Türkiye CHP'de yaptığımız kurultayı özeleştiri saydı ve bizi birinci parti yaptı. 47 yıl sonra CHP'yi birinci yaptık. Bize Sivas'ın doğusuna gelemez diyenler Ege'ye gelemez oldu" dedi.

"Milletin umudu YENİ Parti'dir"

Öte yandan, CHP'de yaşanan Mutlak Butlan sürecine dair de değerlendirmelerde bulunan Özel, milletin umudu YENİ Parti'dir diyerek, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: "Seçilmiş genel başkanın yerine atanmış genel başkanı getirdiler. İktidardan giden yolda hedeften şaşmadık ve halkın gösterdiği yoldan yürüyerek, YENİ Parti'yi kurduk. Partimiz adını milletin koyduğu bir partidir. Türkiye’nin büyük umududur. Buradan tüm gençlere söz veriyorum, gelecek kaygılarınızı ortadan kaldırmayan anlayışa karşı AK Parti'nin kara düzenini yıkacağız. Yasaksız Türkiye, vizesiz Türkiye gelecek. Bütün Türkiye şunu bilsin her türlü haksızlığa rağmen güç burada, bunlar yenilmeyecekler diye bir algı bunların son ümididir. Biz o sandığa varıp, seçimi alacağız. Milletin umudu YENİ Parti'dir. Yürüyelim arkadaşlar"