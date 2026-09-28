Son Mühür/ Beste Temel- Bornova Belediyesi zabıta ekipleri, halk sağlığını korumak ve kamusal alanların düzenini sağlamak amacıyla Çamdibi bölgesinde kapsamlı bir gece yarısı operasyonu gerçekleştirdi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin bizzat yönettiği denetimlerde, unlu mamul üreten işletmeler hijyen ve gramaj yönünden incelenirken, yaya yollarını kapatan usulsüz işgallere de müdahale edildi.

Fırınlara sıkı denetim ve cezai işlemler

Özellikle yoğun olarak kullanılan Abdi İpekçi Caddesi çevresindeki 8 ekmek ve unlu mamul üreticisi mercek altına alındı. Başkan Ömer Eşki'nin katılımıyla yapılan kontrollerde, mevzuata aykırı faaliyet gösteren 3 işletmeye cezai işlem uygulanırken, ruhsatsız çalıştığı tespit edilen 1 işletme hakkında da yasal işlem başlatıldı. Ekipler, vatandaşların sağlıklı gıdaya güvenle ulaşabilmesi için üretim alanlarını titizlikle inceledi.

Kaldırımlar yayalara geri verildi

Zabıta ekipleri fırın denetimlerinin ardından cadde üzerindeki işgal sorununu çözmek için harekete geçti. Yaya trafiğini tehlikeye atan ve görüntü kirliliği yaratan afiş, tabela ile şemsiye gibi usulsüz materyaller tek tek toplandı. Yayaların geçişini engelleyen zemin kaplamaları sökülerek kamusal alanlar yeniden güvenli hale getirildi. Başkan Eşki, hem vatandaşların sağlıklı gıdaya erişimini hem de yaya haklarını korumak adına ilçe genelindeki denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

