Ege mutfağında uzun yıllardır bilinen koruk suyu, henüz olgunlaşmamış üzümlerden elde edilen doğal ve keskin aromasıyla dikkat çekiyor. Bağlardan erken toplanan üzümler ezilerek sıkılıyor ve ortaya kendine özgü ekşi tadıyla bilinen bu içecek çıkıyor. Yüzyıllardır kullanılan koruk suyu, sadece bir içecek değil aynı zamanda mutfakta önemli bir tatlandırıcı olarak görülüyor.

Özellikle yaz aylarında serinletici bir içecek olarak tercih edilen koruk suyu, zeytinyağlı yemeklere kattığı farklı aroma sayesinde de mutfaklarda yer buluyor. Ege ve Marmara’da pek çok evde bu gelenek hâlâ sürüyor.

Koruk suyu nasıl hazırlanır

Koruk suyu yapmak aslında oldukça basit bir yöntemle gerçekleşiyor. Bunun için henüz olgunlaşmamış üzümler yani koruklar kullanılıyor. Önce koruklar iyice yıkanıyor ve temizleniyor. Birçok kişi bu aşamada korukları sirkeli suda bekletmeyi tercih ediyor.

Temizlenen korukların suyu genellikle katı meyve sıkacağı yardımıyla çıkarılıyor. Bu yöntem meyvenin içindeki vitamin ve minerallerin korunmasına yardımcı oluyor. Sıkılan korukların posası da yeniden işlemden geçirilerek içindeki tüm su elde edilmeye çalışılıyor. Böylece aroması daha yoğun bir koruk suyu ortaya çıkıyor.

Katı meyve sıkacağı bulunmadığında mutfak robotu da kullanılabiliyor. Koruklar robotta parçalandıktan sonra süzgeçten geçirilerek suyu ayrılıyor. Ancak hazırlık sırasında küçük bir ayrıntıya dikkat edilmesi gerekiyor. Korukların asidik yapısı bazı kişilerde ciltte kaşıntıya neden olabildiği için hazırlık sırasında çıplak elle temas edilmemesi öneriliyor.

Hazırlanan koruk suyu cam şişelerde ve buzdolabında saklandığında yaklaşık 3 ila 6 ay boyunca bozulmadan muhafaza edilebiliyor.

Zeytinyağlı yemeklere ekşi bir dokunuş katıyor

Koruk suyu sadece içecek olarak tüketilmiyor. Aslında mutfakta çok daha geniş bir kullanım alanına sahip. Özellikle zeytinyağlı yemeklerde verdiği ekşi ve ferahlatıcı tat sayesinde limonun yerine kullanılabiliyor.

Zeytinyağlı bamya, dolma ve çeşitli salatalarda koruk suyunun farklı bir aroma kattığı belirtiliyor. Ege mutfağında bu lezzetin kullanımı oldukça yaygın. Bazı yörelerde ise koruk suyu bambaşka tariflerle sofralara geliyor.

Denizli’nin Kızılcabölük köyünde yapılan ve “Gelin turşusu” olarak bilinen tarif buna örnek gösteriliyor. Yerel halkın odun ateşinde ütülenmiş biber ve sarımsağı koruk suyuyla karıştırarak hazırladığı bu tarif, bölgenin dikkat çeken lezzetlerinden biri olarak biliniyor.

Koruk suyunun hikâyesi Anadolu ile sınırlı değil

Koruk suyu aslında sadece Anadolu’da bilinen bir tat değil. Orta Çağ Avrupa’sında da bu içeceğin yaygın olarak kullanıldığı biliniyor. Eski Fransızcada “vertjus” olarak adlandırılan koruk suyu, mutfaklarda önemli bir ekşi tatlandırıcı olarak yer almış.

O dönem aşçıların yemeklere lezzet katmak için sıkça kullandığı bu içecek, bazı tariflerde limon ve çeşitli baharatlarla birlikte de değerlendirilmiş. Günümüzde de bazı şefler salata soslarında limon yerine koruk suyu kullanmayı tercih ediyor.

Doğal bir antioksidan kaynağı olarak görülüyor

Koruk suyu yalnızca lezzetiyle değil sağlık açısından sunduğu katkılarla da dikkat çekiyor. Doğal bir antioksidan kaynağı olarak değerlendirilen bu içeceğin bağışıklık sistemine destek olabileceği ifade ediliyor.

Geleneksel kullanımda özellikle yemeklerden önce tüketildiği biliniyor. Sindirim sistemini rahatlattığı düşünülürken bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine yardımcı olabileceği de belirtiliyor.

Serinletici etkisi nedeniyle yaz aylarında soğuk olarak tüketilen koruk suyu, vücudun iç ısısını dengelemeye yardımcı olabiliyor. Bunun yanında bazı geleneksel bilgilere göre kurdeşen ve egzama gibi cilt sorunlarında destek amaçlı kullanıldığı da anlatılır.

Ege’nin bağlarından çıkan bu ekşi içecek, aslında yalnızca bir içecekten fazlası olarak görülüyor. Yüzyıllardır süren bir mutfak geleneğini temsil ediyor. Bugün hâlâ sofralarda yer bulması ise bu lezzetin unutulmadığını gösteriyor. Bir bakıma eski mutfak kültürünün küçük ama etkileyici bir hatırası gibi duruyor. Hatta bazıları için bu tat, çocukluk yazlarını hatırlatan eski bir lezet olarak anlatılıyor.