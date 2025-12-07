İzmir’de yaşayan konservatuvar mezunu Hasan Başkaya ile amatör şarkı söyleyen eşi Öznur Başkaya, Haziran 2023’teki düğünlerinde Ankaralı Coşkun’a ait “Ne Bilsin Eller” şarkısını seslendirdi. Performansları davetliler tarafından kaydedildi ve kısa sürede sosyal medya platformlarında yayılırken çeşitli düğün sayfalarında da paylaşıldı. Videolardan birinin altına yorum yapan eserin sahibi Coşkun Direk, çifti tebrik etti.

Viral videonun ardından sürpriz şikâyet

Görüntülerin sosyal medyada geniş kitlelere ulaşmasının ardından, çift beklemedikleri bir durumla karşılaştı. Eser sahibi Coşkun Direk’in, videoların izinsiz klip niteliğinde kullanıldığı gerekçesiyle çift hakkında şikâyetçi olduğu ve uzlaşma için 300 bin lira talep edildiği öğrenildi.

“Dava düğünde şarkıyı okumalarıyla ilgili değil”

Çıkan haberlerin ardından bir açıklama yayımlayan Coşkun Direk, hukuki sürecin düğünde şarkının söylenmesiyle ilgisi bulunmadığını vurguladı. Direk, şu ifadeleri kullandı: “Bugün magazinsel bir konuyla karşılaştım. Bir çiftin düğünlerinde ‘Ne Bilsin Eller’ şarkımı söylemeleri nedeniyle güya onları mahkemeye verdiğim söylenmiş. Eserlerim koruma altında olduğu için takip avukatlarım ve şirketim tarafından yürütülüyor; ancak bu dava düğün performansı nedeniyle açılmadı. Söz konusu çift, şarkıya izinsiz klip çekip paylaşmalarından dolayı hukuki sürece dahil edildi.”

Direk, çiftin açıklamalarıyla kamuoyunda yanlış algı oluşturulduğunu, bu nedenle avukatına manevi tazminat davası talimatı verdiğini de belirtti.

Hukuki süreç devam ediyor

Dosyanın uzlaşma ve değerlendirme sürecinin ardından mahkemeye taşınabileceği, tarafların önümüzdeki günlerde yeni açıklamalar yapabileceği ifade edildi.