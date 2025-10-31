Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, bölge genelinde Ekim ayında kaydedilen toplam yağış miktarları ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Hafta sonu olan 31 Ekim Cuma, 1 Kasım Cumartesi ve 2 Kasım Pazar günleri için hava durumu tahminleri de açıklandı.

Ekim yağışları ne durumda? Barajlara yansıması merak konusu

Bölge müdürlüğü tarafından sağlanan bilgilere göre, Ekim 2025'te metrekareye düşen toplam yağış miktarları dikkat çekici seviyelere ulaştı. İzmir'de metrekareye 81.2 kilogram, Aydın'da 126.3 kilogram ve Manisa'da 93.4 kilogram yağış kaydedildi. Bu miktarlar, her üç il için de Ekim ayı ortalamasının belirgin şekilde üzerinde seyretti. Yetkililer, bu yüksek yağışların baraj doluluk oranlarına nasıl yansıdığına dair su ile ilgili kuruluşların gerekli açıklamaları yapacağını belirtti.

Cuma günü hava durumu ve en düşük sıcaklıklar

31 Ekim Cuma gecesi kaydedilen en düşük hava sıcaklıkları Manisa'da 8 derece, Aydın ve İzmir'de ise 11 derece oldu. Gün içinde ise bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor; yer yer parçalı bulutlar görülebilir. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik öngörülmezken, rüzgar sabah saatlerinde hafif esecek.

Cuma günü beklenen en yüksek sıcaklıklar:

Manisa: 22 derece

İzmir: 23 derece

Aydın: 25 derece

Rüzgarın yönü ise sabah saatlerinde Çanakkale-Çeşme arasında güney ve güneydoğudan eserken, akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esmesi bekleniyor. Ayrıca sabah saatlerinde yer yer pus görülebilir.

Hafta sonu sıcaklıklar yükseliyor: Yağış beklentisi yok

Hafta sonu genel olarak yağışsız ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Hava sıcaklıkları Cumartesi ve Pazar günleri 3 ila 4 derece arasında bir artış gösterecek.

1 Kasım Cumartesi günü için beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları şu şekilde:

İzmir: 16 dereceye 24 derece

Aydın: 16 dereceye 29 derece

Manisa: 13 dereceye 24 derece

2 Kasım Pazar günü ise sıcaklıklar hafif değişimlerle devam ediyor:

İzmir: 16 dereceye 23 derece

Aydın: 17 dereceye 29 derece

Manisa: 14 dereceye 25 derece

Bölge halkının yağışsız ve ısınan bir hafta sonu geçirmesi tahmin ediliyor.