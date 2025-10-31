Son Mühür/ Merve Turan - Karşıyaka Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu U-12 Futbol Turnuvası ile taçlandırdı. İki gün süren müsabakalarda 14 takım mücadele etti, kazanan dostluk oldu.

Karşıyaka’da minik sporculardan cumhuriyet coşkusu

Karşıyaka Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı’nı kültür, sanat ve spor etkinlikleriyle kutladı. Bu kapsamda Karşıyaka Amatör Futbol Kulüpleri Derneği iş birliğiyle düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası U-12 Futbol Turnuvası, Hasan Türker Futbol Sahası’nda büyük heyecanla tamamlandı. Turnuvada 14 takım sahaya çıktı ve çocuklar centilmence performans sergiledi.

14 takım sahaya çıktı, aileler tribünleri doldurdu

Turnuvaya Atakent 1923, Yamaçgücü, Fikri Altay, Karşıyaka Yalı, Tellibahçe, Demirköprü, Karagöl, Mavişehir 79 Yıldız, İzmir Deniz, Şemikler, Dedebaşı, Kültür, Nergis ve Deniz Spor Kulüpleri katıldı. İki gün boyunca oynanan 90 maç sonunda Atakent 1923 Gençlik ve Spor Kulübü kupaya uzandı. Yamaçgücü ikinci olurken, Fikri Altay üçüncü, Karşıyaka Yalı dördüncü sırada yer aldı. Turnuva, renkli tribünleri ve ailelerin coşkulu desteğiyle şölen havasında geçti. Karşılaşmaların ardından dereceye girenlere kupa, tüm sporculara madalya verildi.

“Sağlıklı nesiller cumhuriyetin teminatıdır”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, turnuvanın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Cumhuriyetimizin 102. yılını çocuklarımızın enerjisi ile kutlamak bizim için büyük bir mutluluk. Sahada sadece futbol değil, dayanışma, paylaşma ve centilmenlik vardı. Sporcularımızı, antrenörlerimizi ve emeği geçen herkesi kutluyorum. Sağlıklı ve özgüvenli bir nesil, cumhuriyetimizin en büyük teminatıdır. Çocuklarımızın gelişimi ve sporla dolu bir yaşam için çalışmaya devam edeceğiz.”